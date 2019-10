(Por María Magdalena Maidana*). - Ante esta conocida pregunta en nuestros días: ¿Qué preferís, ser feliz o tener razón?, la mayoría responde casi automáticamente ser feliz, pero del dicho al hecho hay un largo trecho, porque en la práctica siempre preferimos tener razón antes que ser felices, preferimos ser reconocidos, que el otro se de cuenta que estuvo equivocado y nosotros la razón, aunque esto desgaste la relación, y si el otro no reconoce que estuvo equivocado no le hablamos o ponemos mala cara para que así reflexione y se dé cuenta de su supuesto error, actitud casi infantil que a menudo nos negamos a abandonar y a cambiar por una actitud adulta de empatía y comprensión.

La realidad es siempre una realidad construida por cada uno de nosotros, según nuestra propia experiencia, según nuestra particular y única historia desde de la cual formamos creencias, ideas, patrones, a través de los cuales vemos e interpretamos las circunstancias y hechos que nos suceden. Estas creencias y patrones son filtros perceptuales, son anteojos desde de los cuales miramos sin darnos cuenta que los tenemos puestos.

Cuando dos personas sacan fotos a un mismo paisaje, las fotos no son iguales, cambian en el brillo, contraste, tonalidades de color, etc, según la lente de la cámara, y no es que uno esté bien y la otra mal, sencillamente son distintas.

Por esta razón siempre tendremos opiniones y miradas diferentes, porque cada historia, miradas y lentes son únicas y respetar esta diferencia es la base para construir cualquier relación y convivencia armoniosa.

* Psicóloga