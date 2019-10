Mariano Bacci se impuso en una carrera increíble realizada en Vila

No es sencillo encontrarle una explicación a lo ocurrido en la final que disputó el Midgets del Litoral, en cumplimiento de la segunda fecha del playoff y novena del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller", en Vila.Mariano Bacci terminó su respectiva semifinal envuelto en una nube de humo y con la sensación, como él mismo lo reconoció antes de la final, de largar y rescatar algún punto.Con los 16 autos ya engrillados, se repitió la imagen en cada ocasión que los protagonistas se ordenaban para bajarle el telón al espectáculo.Era tan importante el humo que despedía la máquina número 22, que en algún momento seguramente llegó a considerarse la posibilidad de excluirla por el riesgo que podría ocasionarle a quienes largaban desde las filas siguientes.Cuando el semáforo ordenó el lanzamiento, Gonzalo Zbrun capturó la punta en una largaba impecable y progresivamente fue estirando su diferencia, sobre Bacci!!!El auto del finalmente ganador ya no humeaba y rendía de manera satisfactoria, al menos como para ilusionarse con terminar segundo. Pero, al promediar la carrera, sucedió lo imprevisto.La rotura de un neumático obligó a desertar a Zbrun y el liderazgo fue heredado por Bacci, quien a esa altura giraba a un muy buen ritmo y se distanciaba de Eugenio Mautino y Hernán Calvi.El banderazo cuadriculado oficializó la increíble victoria de Bacci, escoltado por el campeón Calvi, quien en el tramo decisivo superó a Mautino.Ezequiel Valentini, Gustavo García y Néstor Bosio completaron el podio, en tanto que con su noveno lugar Hernán Filippi conservó la punta del torneo cuando solo restan dos fechas.Estas son las clasificaciones oficiales de la competencia que reunió a 44 pilotos y con aproximadamente 800 entradas vendidas:1º Eugenio Mautino, a 82,256 Km/h; 2º Matías Franco; 3º Ezequiel Valentini; 4º Cristian Mattioli; 5º Diego Bruera; 6º Rodrigo Bertholt y no largó Ezequiel Gili.1º Mariano Bacci, a 82,163 Km/h; 2º Gonzalo Zbrun; 3º Leandro Giraudo; 4º Gustavo García; 5º Darío Lovera; 6º Nereo Bedini y no largó Andrés Osorio.1º Matías Audino, a 79,843 Km/h; 2º Cristian Molardo; 3º Diego Anthonioz; 4º Luis Kunz; 5º Luis Walker; 6º Juan Carlos Boscatti y no clasificó Jesús Ceragioli.1º Hernán Calvi, a 81,294 Km/h; 2º Diego Haspert; 3º Maximiliano Gallo; 4º Javier Penezone; 5º Rodrigo Peretto; 6º Arturo Funes y 7º Jonatan Merke.1º Néstor Bosio; a 80,694 Km/h; 2º Mariano García; 3º Federico Meinardi; 4º Nicolás Valentini; 5º Jorge Walker; 6º Nicolás Scandalo; 7º Fernando Merke y 8º Alexis Valsagna.1º Martín Ferrari, a 81,145 Km/h; 2º Henry Merke; 3º Walter Zenklusen; 4º Hernán Filippi; 5º Oscar Giraudo; 6º Fernando Dalmasso y 7º Fabián Monti.1º Eugenio Mautino, a 83,842 Km/h; 2º Leandro Giraudo; 3º Néstor Bosio; 4º Rodrigo Peretto; 5º Henry Merke; 6º Darío Lovera; 7º Arturo Funes; 8º Fabián Monti; 9º Alexis Valsagna; no clasificó Diego Anthonioz y no largó Cristian Mattioli.1º Mariano Bacci, a 84,187 Km/h; 2º Walter Zenklusen; 3º Diego Haspert; 4º Ezequiel Gili; 5º Jonatan Merke; 6º Matías Audino; 7º Jorge Walker; 8º Federico Meinardi y sin vueltas Juan Carlos Boscatti, Oscar Giraudo y Javier Penezone.1º Gonzalo Zbrun, a 84,210 Km/h; 2º Hernán Calvi; 3º Gustavo García; 4º Mariano García; 5º Fernando Dalmasso; 6º Andrés Osorio; 7º Luis Kunz; 8º Diego Bruera; 9º Maximiliano Gallo; 10º Rodrigo Bertholt y 11º Fernando Merke.1º Ezequiel Valentini, a 82,977 Km/h; 2º Matías Franco; 3º Hernán Filippi; 4º Nicolás Valentini; 5º Cristian Molardo; 6º Martín Ferrari; 7º Nicolás Scandalo; 8º Luis Walker; 9º Nereo Bedini y no clasificó Jesús Ceragioli.1º Mariano García, a 84,377 Km/h; 2º Cristian Molardo; 3º Nicolás Valentini; 4º Alexis Valsagna; 5º Jorge Walker y 6º Luis Walker.1º Rodrigo Peretto, a 83,052 Km/h; 2º Martín Ferrari; 3º Henry Merke; 4º Diego Bruera; 5º Arturo Funes y 6º Darío Lovera.1º Mariano Bacci, a 84,321 Km/h; 2º Hernán Calvi; 3º Eugenio Mautino; 4º Ezequiel Valentini; 5º Gustavo García; 6º Néstor Bosio; 7º Matías Franco; 8º Leandro Giraudo; 9º Hernán Filippi; 10º Cristian Molardo; 11º Walter Zenklusen; 12º Diego Haspert; 13º Mariano García; 14º Rodrigo Peretto y no clasificaron Gonzalo Zbrun y Martín Ferrari.