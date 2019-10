Se espera por Blondel

En el entrenamiento de este domingo, a partir de las 9 en el predio del autódromo, el entrenador Walter Otta definirá el equipo de Atlético que el lunes enfrentará a Instituto de Córdoba, a partir de las 20 en barrio Alberdi, con el arbitraje de Julio Barraza.El DT de la Crema trabajó ayer el Monumental con sus dirigidos en la parte táctica. A priori, Alexis Niz sería el reemplazante del lesionado Sergio Rodriguez, más allá que en la semana también trabajó en el sector central de la defensa Stéfano Brundo. La otra incógnita pasa por la evolución de la lesión de Lucas Blondel (fascitis plantar), aunque en la víspera entrenó de buena manera y las expectativas son favorables.En caso de no llegar Blondel en condiciones de ser de la partida, Enzo Copetti podría ser el sustituto. De tal modo, el probable once sería con Matías Tagliamonte; Lucas Blondel o Enzo Copetti, Franco Racca, Alexis Niz o Stéfano Brundo e Ignacio Liporace; Renso Pérez, Emiliano Romero, Reinaldo Alderete y Joaquín Quinteros; Ijiel Protti y Denis Stracqualursi.Por el lado de la Gloria, el técnico César Zabala probó este once titular: Petruchi; Flores, Villegas, Yabale, Endrizzi; Antonio, Sills; Arce; Bajamich, Apaolaza, Estigarribia. Además viajan a nuestra ciudad Sittaro, Canever, Garro, Silva, N.Watson, Braida, Pino y López.GOL DE TARASCO EN FERROBelgrano de Córdoba igualó 2 a 2 con Ferro Carril Oeste, por la Zona A, en el único encuentro que se disputó en la jornada, afectada por las lluvias que cayeron en Capital Federal y el conurbano bonaerense, por la novena fecha de la Primera Nacional. El "verdolaga" se puso en ventaja a través de Cristian Bordacahar, a los 9 minutos del primer tiempo, pero igualó Cristian Techera, a los 42, en la misma etapa. En el final el equipo de Caballito volvió a sacar ventaja con un cabezazo del sunchalense Rubén Tarasco, a los 43, pero en el último minuto y por la misma vía igualó el uruguayo Pablo Vegetti para el "pirata". Tarasco, de 24 años y oriundo de Sunchales donde jugó en Unión -también tuvo un paso por 9 de Julio de Rafaela- llegó hace dos semanas al equipo de Caballito tras abrirse un cupo por la lesión del volante Matías Muñoz, quien sufrió un neumotórax espontáneo y fue operado en dos oportunidades.Las intensas lluvias caídas en la jornada provocaron las suspensiones de los partidos entre Tigre - Villa Dálmine (Zona B) y Estudiantes de Buenos Aires - Atlanta (Zona A). Por este motivo, el partido entre el "matador" y el "violeta" se disputará el martes a las 19.10 horas, con el arbitraje de Cristian Cernadas, mientras que el choque entre el "pincha" de Caseros y el "bohemio" de Villa Crespo aún no tiene fecha de programación.Es que Estudiantes, líder hasta el momento de la Zona 1, deberá jugar el próximo viernes ante Colón de Santa Fe por los cuartos de final de la Copa Argentina.LO QUE SIGUELa fecha de la Primera Nacional continuará este domingo con varios partidos de la Zona B, y en uno de ellos, All Boys será local de Ramón Santamarina de Tandil con Fabricio Llobet como juez principal mientras que en otro Sarmiento de Junín visitará a Brown de Adrogué con Mariano González como árbitro.También, a las 17.00, Gimnasia y Esgrima de Mendoza recibirá a su homónimo de Jujuy en un encuentro que será controlado por el árbitro Pablo Giménez. Luego, a las 21.10, Quilmes será anfitrión de San Martín de Tucumán con Pablo Echavarría como juez.El martes a las 15.30 Defensores de Belgrano recibirá a Almagro con arbitraje de José Carreras. En tanto, el partido en el cual Chacarita será anfitrión del Deportivo Riestra​​​​​​​ con Yael Falcón Pérez irá el próximo martes a las 20.00 debido a que la Jefatura Departamental de San Martín comunicó que no brindará servicio de seguridad por carecer de personal operativo.EN LA ZONA AEn tanto, a las 16.00 Guillermo Brown de Puerto Madryn recibirá a Nueva Chicago con arbitraje de Bruno Bocca y a las 17.30 Alvarado de Mar del Plata será anfitrión de Estudiantes de Río Cuarto en el estadio José María Minella con Carlos Córdoba como juez. Además, a las 18.10, San Martín de San Juan recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza con Lucas Comesaña como juez y televisación en directo y a las 21.30 Mitre de Santiago del Estero recibirá al Deportivo Morón con Carlos Gareano como árbitro.El lunes a las 17.10 Agropecuario de Carlos Casares será local de Platense con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación en directo y el miércoles a las 15.30 Barracas Central será anfitrión de Temperley con Yamil Possi como juez principal.