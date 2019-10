Unión de Sunchales tiene fecha libre este domingo por la séptima fecha del torneo Federal A, en la Zona A. El viernes hubo dos adelantos, con estos resultados: Chaco For Ever 4 - Gimnasia de Concepción del Uruguay 0 y Güemes de Santiago del Estero 1 - Sarmiento de Resistencia 1.Hoy a las 16 jugarán Defensores de Pronunciamiento vs. Juventud de Gualeguaychú (César Ceballos); a las 17 Crucero del Norte vs. Sp. Belgrano de San Francisco (José Sandoval); a las 18.30 Boca Unidos de Corrientes vs. Defensores de Villa Ramallo (Guillermo González) y Sp. Las Parejas vs. San Martín de Formosa (Nelson Bejas).Fue postergado, con nueva fecha a confirmar, Douglas Haig de Pergamino vs. Central Norte (Maximiliano Macheroni).