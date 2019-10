Estévez: "Lavagna sube en las encuestas porque somos la única opción real a los K"

El candidato a diputado nacional por Consenso Federal, Enrique Estévez, se refirió a la última encuesta publicada por la consultora Gustavo Córdoba, y explicó: “Somos la única opción seria, constructiva y responsable para el país”, y sentenció que “Macri en las elecciones PASO tocó su techo”, y que “ya es parte del pasado”.“Lavagna sube en las encuestas porque es la única opción real al kirchnerismo”, destacó Estévez, y dijo que “lo mejor que le podría pasar al país y al sistema político argentino es que Lavagna entre al balotaje”, y que “hay un tercio de la población que no quiere ni al kirchnerismo ni macrismo”.“Por algo Lavagna es el candidato con mayor credibilidad y diversos sectores empresariales y productivos apoyan en su candidatura a presidente, porque es el único que sabe cómo sacarnos de la crisis”, subrayó. Además, el referente del socialismo santafesino señaló que “para que Argentina salga adelante necesitamos una mesa de diálogo nacional, que estén los representantes del sector productivo, industrial, los trabajadores, organizaciones sociales e iglesias, el conjunto de los actores sociales trabajando en diez puntos consensuados que nos permitan salir de la crisis económica, política y social, tal cual lo propone Lavagna”.Asimismo, una nueva encuesta destaca un crecimiento de Roberto Lavagna a costa de los desencantados con Mauricio Macri. Según el titular de la consultora, Gustavo Córdoba, el crecimiento de Lavagna "habla de un votante que ha migrado de posiciones cercanas a Macri y que, ante la evidencia de la ausencia de chances de victoria en la primera vuelta y la radicalización del discurso macrista hacia la derecha, opta por votar a un candidato más cercano a su posición ideológica: ser de centro y antiperonista".En la encuesta nacional de octubre de dicha consultora se indica que Alberto Fernández se mantiene encima del 50 por ciento y sostiene una diferencia cercana a los 20 puntos con Mauricio Macri, que no logra despegar. “Los argentinos ya aprendimos, en el gobierno de Cristina Kirchner, el daño que le hace a la democracia cuando un candidato a presidente gana por una abultada diferencia”, expresó Enrique Estévez, y en lo legislativo manifestó: “No podemos permitir que el Congreso sea una escribanía K”.“En una argentina en crisis, Macri se ha dedicado -en vez de a gobernar- a estar en una campaña absurda prometiendo cosas que debería haber hecho durante su gestión”, lanzó Estévez, y ejemplificó con los dichos de las últimas horas del presidente sobre la boleta única: “En la provincia de Santa Fe utilizamos las boletas únicas desde el 2011”. Asimismo, el secretario general del Partido Socialista contó que “es uno de los proyectos que ya acordaron con candidatos progresistas de diversas partes del país llevar al Congreso Nacional”.En este sentido, Lavagna en su paso por Rosario había manifestado que “el gobierno nacional de Mauricio Macri está copiando las medidas que propone Consenso Federal” pero que” sólo lo hace a tres semanas de las elecciones como un manotazo de ahogado”. Tales medidas fueron subir el salario mínimo vital y móvil, rebaja de Ganancias, rebaja del IVA, y una ley PYME, pero también la declaración de la emergencia alimentaria y sanitaria”.“No podemos pensar en un futuro de crecimiento si en nuestro país 1 de cada 2 jóvenes menores de 14 años son pobres”, expresó Enrique Estévez, y contó que “este flagelo se produce en una economía que no crea empleo desde hace 8 años, en dos gobiernos distintos”.