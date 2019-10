La lluvia no apareció, pero dominó el "Rayo"

El registro de 1m26s811 le permitió a Gastón Mazzacane (Chevrolet), del Coiro Dole Racing, conseguir la pole luego de disputarse ayer la definitiva tanda de clasificación del Turismo Carretera en el autódromo "San Nicolás Ciudad".El piloto de La Plata logró superar al actual campeón, Agustín Canapino, que de esa manera completó el doblete de Chevrolet, mientras que fue tercero Facundo Ardusso (Torino).Los tres largarán esta mañana desde las mejores ubicaciones en sus respectivas series, en esta tercera fecha de la "Copa de Oro", cuya final se iniciará a las 13:20, sobre 30 vueltas ó 50 minutos.La amenaza de lluvia fue una constante a lo largo de la tarde sabatina, aunque finalmente no apareció, aunque si lo hizo el "Rayo" para ser el más veloz, durante una jornada excesivamente calurosa, pero con baja humedad.Leonel Pernía no logró ratificar su excelente funcionamiento de la mañana, que lo tuvo como el mejor en el último entrenamiento, quedando cuarto, mientras que se ordenaron a continuación Alan Ruggiero y Emiliano Spataro (todos representantes de Torino).Completaron las diez mejores posiciones Santiago Mangoni (Chevrolet), Juan Martín Trucco (Dodge), Matías Rossi y Mariano Werner (ambos con Ford).El líder y el escolta del certamen, los compañeros de equipo Valentín Aguirre (Dodge) y Juan Manuel Urcera (Chevrolet), se clasificaron 16º y 12º, respectivamente.Vale la pena recordar que no estará compitiendo en esta ocasión, por problemas de presupuesto, el piloto rafaelino Nicolás González (Torino), en su primera ausencia desde su incorporación al Turismo Carretera.También se realizaron ayer las dos series del TC Pista, que arrojaron estos resultados:1º Humberto Krujoski (Dodge), en 7m27s965, a un promedio de 159,079 Km/h; 2º Santiago Alvarez (Dodge) a 2s445; 3º Diego Ciantini (Chevrolet) a 2s891; 4º Ayrton Londero (Ford) a 5s121; 5º Cristian Di Scala (Torino) a 6s601; 6º Elio Craparo (Ford) a 9s038; 7º Agustín De Brabandere (Ford) a 9s643; 8º Gustavo Micheloud (Ford) a 11s669; 9º Lautaro de la Iglesia (Ford) a 11s995 y 10º Juan Garbellino (Torino) a 18s260.1º Andrés Jakos (Dodge), en 7m29s188, a un promedio de 158,646 Km/h; 2º Pablo Costanzo (Chevrolet) a 2s105; 3º Mario Valle (Chevrolet) a 3s714; 4º Marcelo Agrelo (Dodge) a 3s943; 5º Kevin Candela (Ford) a 5s289; 6º Augusto Carinelli (Chevrolet) a 6s502; 7º Federico Iribarne (Torino) a 7s451; 8º Martín Vázquez (Dodge) a 7s892; 9º Flavio Bortot (Ford) a 12s067 y 10º Maximiliano López (Ford) a 12s252.