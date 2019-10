Ferro defiende la punta ante Atlético

Un domingo con dos muy buenas propuestas en el torneo Clausura de Primera A que está en su tramo decisivo. Desde las 16 (14.30 en Reserva), se completará la undécima fecha que tuviera sus primeros partidos entre jueves y viernes.El puntero Ferrocarril del Estado recibirá a Atlético de Rafaela con la tranquilidad que con un triunfo seguirá en lo más alto. El equipo de Oscar Born ya tuvo la buena noticia que no pudo ganar Ben Hur ante Quilmes y con un resultado positivo se aseguraría sacarle mayor ventaja a uno de los rivales directos.La Crema está teniendo un torneo que lo encuentra entre los últimos puestos, pero apuntará a terminar estos últimos encuentros con una mejor cara en lo futbolístico.El otro duelo saliente de la jornada estará en Villa Rosas. En la cancha de Peñarol hará las veces de local Sportivo Norte ante 9 de Julio, sabiendo ambos que lo único que le sirve -a priori- es la victoria. El Negro porque no quiere perderle pisada a Ferro, y al "9" porque está a tres puntos de la cima y quiere seguir prendido. El elenco de Gustavo Giorgis no podrá contar con Orellana y Maldonado por suspensión.El otro partido se jugará en Clucellas, donde se medirán Florida y Peñarol. Recordemos que los encuentros ya disputados tuvieron estos resultados: Unión 1 - Brown 3; Ben Hur 1 - Quilmes 1; Dep. Tacural 1 - Ramona 1 y Talleres de María Juana 1 - Libertad 5.LA PROGRAMACIONFlorida vs. Peñarol, Gonzalo Hidalgo (Luque N. – Rodriguez R); Sp. Norte vs. 9 de Julio, en Peñarol, Silvio Ruiz (García F. – Espinoza F. – Córdoba D); Ferrocarril del Estado vs. Atlético Rafaela, Rodrigo Pérez (Vigistain G. – Menelli I.).¿HABRA ASCENSO?Este domingo se completa la octava y penúltima fecha del torneo Clausura de la Primera B. El duelo saliente estará en San Vicente, ya que si Bochófilo Bochazo le gana a Josefina (16 horas en primera), logrará el primer ascenso de este año por la Zona Sur. Recordemos anteriormente obtuvo el Preparación y el Apertura. Josefina está obligado a ganar.Entre semana ya hubo varios adelantos en ambos grupos. Los resultados fueron: Zona Norte, Independiente de San Cristóbal 3 - Dep. Aldao 2; Argentino de Humberto 2 - Moreno de Lehmann 1 y Dep. Bella Italia 2 - Sportivo Roca 2. El equipo sancristobalense obtuvo ya la clasificación a semifinales.Zona Sur: San Martín de Angélica 2 - Atlético Esmeralda 0; Sp. Santa Clara 1 - Zenón Pereyra 1.Los partidos a jugarse hoy serán: Zona Norte (11.30 en Reserva y 13 horas primera), Tiro Federal de Moisés Ville vs. Argentino de Vila, Angelo Trucco (Gutiérrez D. – Costamagna N.).Zona Sur: Sp. Libertad de Estación Clucellas vs. La Hidráulica de Frontera, Guillermo Trataglia (Cazzaniga C. – Rodriguez E.) y Bochófilo Bochazo vs. Dep. Josefina, Mauro Cardozo (Mansilla M. – Schwant J.).FINAL EN LA CEste domingo, en el estadio Agustín Giuliani de Argentino Quilmes se disputará la final por el Absoluto de la Primera C.Desde las 16 se medirán Sportivo Aureliense frente a Juventud Unida de Villa San José, con el arbitraje de Claudio González (Rodriguez Fer. – Isasa A. – Milanesio S.). En Reserva a las 14 jugarán Aureliense - Susana y a las 15 en juvenil mayor, Susana vs. Juventud Unida.TORNEO FEMENINOLa actividad por la quinta fecha del torneo Clausura será en las canchas de 9 de Julio y el predio del autódromo de Atlético Rafaela.Cancha 9 de Julio: 9 hs Reserva: Arg. Vila vs. Def. Frontera; 10:30 – Primera: Arg. Vila vs. Def. Frontera; 12 – Primera: 9 de Julio vs. Dep. Libertad. Arbitros: E. Colman – A. Kestler – F. Aguirre.Cancha A. Rafaela: 9 hs – Reserva: Sp. Norte vs. La Hidráulica; 10:30 Reserva: Atl. Rafaela vs. Ben Hur; 12 – Primera: Sp. Norte vs. La Hidráulica; 13:30 Primera: Atl. Rafaela vs. Ben Hur. Arbitros: B. Celis – A. Adrián – A. Usprung.