Alario mete presión

(Especial para LA OPINION). - Poco se supo de Lucas Alario después de lo que podríamos llamar, su irrupción en River, anotando mas de 40 goles y ayudando a conquistar la 3era Copa Libertadores, ya en tiempos de Marcelo Gallardo. Esa exposición, tentó al fútbol alemán y a fines de agosto de 2017, a cambio de 24 millones de Euros, el club de Núñez, lo transfería al Bayer Leverkusen, en una de las operaciones más jugosas de nuestro medio.

Las estimaciones mas optimistas, indicaban que, por su perfil y características de juego, pasada la necesaria integración a una comunidad tan diferente, el santafesino, conseguiría la aprobación de los entrenadores de la Selección Mayor, debido a lo altamente competitiva de la Bundesliga y que, con ello, inclinaría a su favor, esas preferencias para disputar el Mundial de Rusia 2018.

Bauza primero y luego Sampaoli, citaron a Alario para algunos partidos de eliminatorias y amistosos internacionales, pero, al momento de confeccionar la lista de viajeros, el entrenador de turno, omitió su nombre, quedando relegado y algo olvidado en los últimos tiempos.

Su andar en Alemania fue irregular y esto, aventó la indiferencia por sus servicios hasta que, Lionel Scaloni, en pleno desarrollo de su proyecto reformista y la complicidad de algunas lesiones de otros futbolistas en su puesto, le reabriera la puerta los partidos de esta fecha FIFA.

En este recorrido después del Mundial de Rusia, tres jugadores que formaron parte del ciclo Scaloni parecen más pasado que presente. Uno es Benedetto (29 años), ahora en el Olympique de Marsella, solo una citado una vez por Scaloni para los amistosos antes Marruecos y Venezuela, cuando todavía era jugador de Boca. Apenas estuvo 21 minutos antes la Vinotinto. Con Jorge Sampaoli llegó a jugar cuatro encuentros y no marcó goles.

Gio Simeone e Icardi hoy están más lejos que cerca de la Selección. Pero no se los puede descartar de ninguna manera. Primero por la edad. El hijo del Cholo, que pasó al Cagliari, tiene 24 años y el actual delantero del PSG, 26. Una buena temporada en sus clubes los puede catapultar de nuevo al seleccionado en pleno proceso de Eliminatorias e incluso antes del Mundial de Qatar en 2022, si finalmente Argentina logra el pasaporte.

En el mapa futbolístico argentino de centrodelanteros no se divisan otras figuras en la mira de Scaloni en lo inmediato. Sin embargo, la experiencia indica que siempre puede haber sorpresas. Lo único que está claro que la 9 titular le pertenece a Lautaro Martínez.

Esta digresión referida a los referentes de área, contiene en ultimo término, a Lucas Alario a pesar que según las opiniones del entrenador, ya no hay mucho más margen para pruebas antes de los objetivos que se avecinan para los albicelestes. En enero próximo, en Colombia se va a disputar el torneo Preolímpico que premiará con 2 cupos para los Juegos de Tokio 2020 en la modalidad Sub 23; en marzo se pondrá en marcha el proceso clasificatorio para el torneo a jugarse en Qatar dos años mas tarde y a mediados del año que viene, se jugará una edición especial de la Copa América organizada de manera conjunta, entre nuestro país y los colombianos.

Estas cosas se dirimen a goles entre los delanteros, no hay otra fórmula ni secretos y por ello, el influyente trabajo de Alario en Dortmund, para que nuestro combinado convirtiera una derrota dura en una igualdad hazañosa, fue determinante y ese flash, le permitió reinstalarse en el sistema y meterle mucho ruido al Nóbel entrenador.



SIN MESSI, POCO INTERES

Argentina jugará a las 11 (hora de nuestro país) ante Ecuador, para cerrar la ventana de partidos amistosos de este octubre. Las empresas que organizan estos eventos suelen elegir ciudades, muchas veces alejadas al futbol de elite, por ejemplo, la ciudad de Elche, ubicada en la provincia de Alicante, y que en la actualidad no tiene contacto con la Liga Española, ya que su equipo representativo, milita en la segunda división.

La apuesta no resultaba descabellada, hasta que se confirmó, que no habría amnistía para Lionel Messi y que la continuidad de la sanción que le impuso Conmebol, se prolongaría hasta el mes de noviembre, entonces, todo el interés que tenía esa región por ver al genio del futbol del Barcelona, se cayo a pedazos y hasta ayer solo se habían vendido 6000 localidades.

Scaloni no atiende estas cuestiones y pone su foco en aprovechar los 90 minutos ante la Tricolor; los cambios en relación a la formación inicial ante los alemanes, responden a las señales que entregaron, Alario, Ocampos y Acuña, que modificaron sin dudas en destino del resultado y serán titulares. También buscará darle minutos a Juan Musso, actual arquero del Udinese y ex Racing, después que Agustín Marchesín dejó una imagen confiable el último jueves.

Empírica tarea, para un tiempo de evaluaciones y cierre de listas, a poco del final de un año tan estresante como auspicioso.