Murió el guitarrista de Damas Gratis

"Tu amistad en mi corazón roto el sonido de tu guitarra bien fuerte en el oído de todos los cumbieros del mundo”, escribió con dolor Pablo Lescano para despedir a Richard, su amigo y compañero de décadas y guitarrista de Damas Gratis.Ricardo Cejas habría fallecido el viernes a la mañana. Fue Lescano el encargado de dar la triste noticia a través de su cuenta de Instagram: “Buen viaje señor guitarrista, sonido único e inigualable de la guitarra de Damas Gratis. Se rompió el molde LPM”.Además, recordó sus inicios: “Cuando tocamos juntos allá por el año 1993 me dijo: ‘Hola soy Ricardo Cejas, ¿usted qué instrumento tiene? ¿Estudió?'. Richard el dueño del volumen. Adiós a la guitarra borracha de Richard”.En otro posteo, que el cantante acompañó con un video de ellos dos sobre el escenario haciendo lo que más les gustaba, música, siguió: “Adiós viejo lobo de mar, para mí eras Bernardo cuando no existía DG (Damas Gratis) y tocábamos para los jubilados, cumpleaños y casamientos”, publicó Teleshow.¿Por qué el apodo? “El dueño del volumen, la guitarra borracha de Richard se la apodó así cuando grabo en Damas Gratis la primera del borracho con una copa hizo el deslizamiento del sonido dándole el toque como que estaba en pedo”.Lescano cerró con una anécdota: “Mientras escribo estas palabras estoy acá en Puerto Deseado Patagonia Argentina provincia de Santa Cruz y cómo olvidar cuando vinimos a tocar acá hace muchos años y nos llevaron a cenar. Trajeron mariscos y nosotros un hambre. Preferíamos una milanesa, el único que sabía comer mariscos eras vos Richard. Comimos los mariscos. Richard dijo, ¿y la comida?’, ‘esta es la comida dijeron’. Para Richard era una entrada nomás”.De inmediato, los posteos del cantante consiguieron cientos de comentarios de los seguidores de la banda que le brindaban su apoyo incondicional en este duro momento: “Grande Pablo”, “Que en paz descanse Richard”, “Qué tristeza, el cielo tiene un nuevo guitarrista de oro”, “Mis condolencias”, “Adiós a la guitarra borracha”, “Inigualable, adiós genio” y “Tocando la danza de los mirlos fue el mejor”, entre otros mensajes de aliento.Búfalo, otro de los integrantes de la banda también usó las redes para despedir a su amigo: “No tengo palabras, sé que no te fuiste y nunca te vas a ir, vas a estar en cada cumbiero cuando suene ‘La danza de los mirlos’ o cualquier otro éxito que tanto tocaste, donde quiera que estés, un abrazo del alma Ricihad, por siempre la guitarra borracha, mi amigo del alma”.