A marchar por "valores" y no por un "choripán"

BUENOS AIRES, 13 (NA).- El presidente Mauricio Macri subrayó ayer que las marchas del "Sí, se puede" reúne a personas que quieren "defender valores y convicciones" y no van por un "choripán", al tiempo que ratificó su seguridad de que el 27 de octubre se "va a dar vuelta la elección".

"Estamos acá porque queremos defender nuestra convicciones, acá no hay choripán. No tengamos miedo, no voy a parar de trabajar para que logremos la Argentina que merecemos", sostuvo el mandatario.

En el marco de la marcha del "Sí, se puede" que encabezó en el partido bonaerense de Olavarría, el postulante de Juntos por el Cambio se mostró junto a la gobernadora local, María Eugenia Vidal; el intendente, Ezequiel Galli; la vicepresidenta, Gabriela Michetti; y los candidatos a diputados nacionales Cristian Ritondo y María Luján Rey.

Asimismo, insistió en que "lo que viene es crecimiento, generación de empleo, mejora del salario, trabajo, un país fundado en la cultura del trabajo".

"Hablemos de nosotros, de lo que nosotros hacemos", manifestó Macri, ante algún cuestionamiento que surgió del público contra el Frente de Todos.

Al igual que en las otras actividades proselitistas que realizó en distintas provincias, el líder del PRO pidió "más tiempo" para poder continuar con su gestión.

"Por todo lo que hemos hecho, por todo lo que falta, nos tenemos que dar más tiempo, porque muchas cosas no se resuelven con las ansiedades y necesidades que tenemos. Tenemos que darnos ese tiempo de trabajar juntos", señaló.

A modo de broma, el Presidente aseguró que "el gato aguanta", ante lo cual la multitud que se juntó en el Paseo Jesús Mendía replicó cantando "el gato no se va".

Por su parte, Vidal remarcó: "Hoy es tiempo de demostrarles que además de haber sido el Gobierno que peleó contra las mafias, que hizo las obras y que estuvo cerca, podemos ser el Gobierno del trabajo, de la producción y del salario".

"Muchas veces nos dijeron a los bonaerenses que algunas cosas eran imposibles, como que una mujer gobernara la provincia, pelear contra el narcotráfico, poner máquinas en las rutas. En estos cuatro años, juntos, hicimos posibles todos esos imposibles. Nuestro ´sí, se puede´ no es un slogan, sino es demostrar que no hay imposibles para los bonaerenses", subrayó la mandataria provincial.

Y concluyó: "Vamos a hacer de nuevo posible lo imposibles el 27 de octubre. Ahora la tenemos que dar vuelta. Es ahora, que tenemos que comprometernos a fiscalizar, a estar en las plazas con las banderas. Lo que vamos a dar vuelta no es un cargo, es nuestro futuro y por eso no nos damos por vencidos. El 27 de octubre a la medianoche gana el equipo de los que no se rinde".



ÚLTIMAS CIUDADES

En las dos semanas que restan para las elecciones generales, Macri llevará sus marchas del "Sí, se puede" a las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, la Ciudad, Córdoba, Santa Fe, Chaco, Corrientes, Jujuy, además de realizar un acto en el Obelisco, y deja fuera del itinerario a once distritos.

La segunda mitad de la campaña, en la que Macri se propuso recorrer 30 ciudades en 30 días, comenzará este lunes en la ciudad entrerriana de Paraná. A lo largo de la semana, la caravana oficialista estará el martes en el distrito bonaerense de Pergamino, el miércoles en los cordobeses de Río Cuarto y Carlos Paz, el jueves en la ciudad santafesina de Reconquista y en la chaqueña de Sáenz Peña y el viernes en Corrientes.

En tanto, el punto destacado del programa será el acto que se prepara para el 19 de octubre frente al Obelisco porteño, donde el postulante de Juntos por el Cambio espera dar una imagen de fortaleza en la previa del segundo debate presidencial, que se hará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La última semana de campaña tendrá a Macri el lunes 21 de octubre en San Salvador de Jujuy, el martes siguiente en Rosario y el miércoles en Mar del Plata, para luego encabezar el acto de cierre en Córdoba, el mismo lugar que eligió en agosto para el acto de antesala de las primarias.

Al analizar el listado total de las paradas de este nuevo tipo de actividades, se destaca la ausencia de once provincias, que llegarán al 27 de octubre sin haber tenido presencia del jefe de Estado. Una vez concluidas las marchas del "Sí, se puede", la gira oficialista habrá tocado 13 provincias, siendo Santiago del Estero, Formosa, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego las excluidas en la campaña presidencial: los once distritos están gobernados por la oposición, principalmente el PJ.