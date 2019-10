La mitad de los ingresos se destinan a impuestos

El país se encuentra "en un nivel de carga tributaria muy alto" porque los contribuyentes pagan en impuestos "el 50 por ciento de lo que generan", sostuvo el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz.

"La Argentina está en una nivel de carga tributaria muy alto. Aquel que paga todo lo que le corresponde, paga el 50 por ciento de lo que genera", apuntó.

Argañaraz ejemplificó que en el caso de un producto alimenticio, el precio abonado "tiene el 42 por ciento de impuestos, mientras una gaseosa, el 50 por ciento". En diálogo con FM Milenium, subrayó: "Una cuestión que tenemos que entender es que cuando hablamos de carga tributaria, hablamos de cuántos impuestos nos corresponde pagar a cada uno sin evadir".

El especialista además advirtió que "viene cayendo la recaudación", mientras puntualizó: "Si alguien piensa en este momento que existe la posibilidad de subir la carga tributaria, está volviendo a cometer el error del año pasado".

Argañaraz argumentó que "en este contexto, una de las primeras cosas que dejan de pagar las pymes son los impuestos", por lo cual aseguró que más carga tributaria implicaría una "mayor informalidad de la economía" en el país.

"A la morosidad se la puede reactivar, pero cuando la economía se reactive", estimó y resaltó: "Tiene que haber un acuerdo en el que se defina la cuestión financiera y tributaria. De lo contrario, será muy difícil salir de la recesión".

Evaluó en ese escenario que si ello no se consigue, ninguna medida tomada por el Gobierno "tendrá impacto".

En tanto, el economista analizó que "no debería estar en discusión la continuidad de la reforma tributaria nacional".

"Todo genera caída de rentabilidad, que en algún momento las pymes ya no pueden soportar y tienen que cerrar", alertó Argañaraz.

La cuestión tributaria es una de la que más preocupa al sector empresarial, que en reiteradas oportunidades pidió al Gobierno una nueva reforma tributaria, mientras días atrás fue presentado un plan con propuestas sobre cuestión a candidatos de la oposición.