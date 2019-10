“Una alimentación saludable comienza con cultivos más sanos”

El próximo 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Naciones Unidas hace un llamado a que tomadores de decisión, empresas privadas y sociedad civil tomen medidas para lograr dietas sostenibles y #HambreCero.Según la FAO, más de 820 millones de personas sufren hambre en el mundo. Pero la seguridad alimentaria no solo es una cuestión de cantidad, sino también de calidad.La deficiencia de nutrientes es un problema que afecta al menos al 50% de los cultivos en Latinoamérica. Lo que pocos se imaginan es el impacto que esto tiene en la salud humana: la falta de macro y micronutrientes puede originar problemas de crecimiento, debilidad muscular, osteoporosis y diabetes, entre otras enfermedades.Para Yara, líder mundial en producción y comercialización de fertilizantes minerales, estas deficiencias podrían prevenirse desde los alimentos, mediante una adecuada nutrición de cultivos. Por eso, la compañía noruega decidió sumarse al Día Mundial de la Alimentación, el próximo 16 de octubre, para llamar a la población a tomar conciencia sobre el papel que juegan los fertilizantes en una dieta sana y sostenible.Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en nuestra región 294 millones de personas sufren de 1 o 2 formas de malnutrición y lo más preocupante es que la mayoría de los afectados son niños y adolescentes. Por eso, pensar en salud también significa pensar en agricultura.“Los fertilizantes son los responsables de facilitar la producción de la mitad de los alimentos que el mundo consume, así como de aportar a estos alimentos los nutrientes y minerales necesarios para el óptimo desarrollo de los seres humanos. Cultivos sanos nutren personas sanas”, afirma Margarita González, Directora de Agronomía de Yara para América Latina.Cada vez se habla más sobre la importancia del origen de la comida y la forma en que se produce. En este sentido, una nutrición adecuada de cultivos permite garantizar la calidad, inocuidad y trazabilidad de la comida que los consumidores exigen, particularmente en el mercado de frutas, cereales y vegetales.“Si queremos tener una dieta saludable, debemos empezar por preguntarnos qué tan bien se nutren los cultivos. Los hombres y las mujeres que se dedican a la agricultura juegan un papel fundamental en la obtención de alimentos nutritivos y alcanzar el objetivo de Hambre Cero en la Agenda 2030; de ellos depende que el suelo recupere elementos tan esenciales para la vida, como el fósforo, potasio, calcio, hierro y zinc, entre otros”, afirma Gustavo Elías, Coordinador Agronómico de Yara.El zinc, por ejemplo, es vital para el crecimiento infantil y el desarrollo cognitivo, por lo que se debe garantizar su consumo en mujeres embarazadas y niños. Por otro lado, el hierro es determinante para combatir la anemia, que afecta a una buena parte de la población en los países de Latinoamérica.En realidad, el contenido nutricional de los alimentos está directamente relacionado con la preparación del suelo. “Hay algunos alimentos con mayor capacidad de absorción y concentración de nutrientes claves para el desarrollo humano. Sin embargo, si no logramos que estos elementos estén disponibles en las plantas a través de fertilización mineral balanceada, el alimento será pobre nutricionalmente”, señala Elías.Aún así, la mayoría de los agricultores latinoamericanos utiliza fertilizantes convencionales como la urea, el sulfato de amonio y el cloruro de potasio, los cuales no aportan los nutrientes necesarios, y por otro lado, generan altas emisiones de gases de efecto invernadero, e incluso, acidifican el suelo.Para los expertos de Yara, este tipo de prácticas agrícolas resultan ineficientes y obsoletas, ya que existen fertilizantes de última generación, que proporcionan elementos indispensables para los cultivos y la salud humana.“Con el uso de fertilizantes especializados, gana la población, porque consume alimentos con alto contenido nutricional; gana el agricultor al obtener mayores rendimientos en sus cosechas y productos de mayor calidad; mejora la economía local al contar con productores más competitivos; y gana el Gobierno porque evita enfermedades asociadas con el déficit de nutrientes, con lo que reduce su gasto en salud pública”, concluye Margarita González, Directora de Agronomía de Yara para América Latina.En 2050, el mundo tendrá que producir 60% más alimentos para abastecer a cerca de 9,7 mil millones de habitantes. Sin embargo, la pérdida de área cultivable pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria y, desafortunadamente, la fertilización con abonos orgánicos no garantiza los incrementos de productividad y la calidad de cosecha que los mercados exigen.La fertilización mineral permite maximizar el rendimiento de los cultivos, gracias a su aporte de nutrientes de origen natural, lo que incrementa la rentabilidad de la agricultura y mejora la calidad de vida de los productores. Mientras que los fertilizantes orgánicos mejoran las propiedades del suelo, los fertilizantes minerales proveen los nutrientes que las plantas necesitan. Por eso, la fertilización orgánica y mineral no rivalizan: son complementarias.Yara genera conocimiento para alimentar el mundo de manera responsable y proteger el planeta, y así cumplir nuestra visión de una sociedad colaborativa, un mundo sin hambre y el planeta respetado. A fin de lograr estos compromisos, lideramos la creación de herramientas digitales para fortalecer la agricultura de precisión y trabajamos con nuestros aliados en toda la cadena de valor de los alimentos, para desarrollar soluciones de nutrición de cultivos más amigables con el medio ambiente. Fomentamos una cultura de diversidad e inclusión, que promueve la seguridad e integridad de nuestros empleados, contratistas, socios comerciales y la sociedad en general.Fundada en Noruega en 1905 para solucionar la hambruna en Europa, hoy Yara tiene presencia global, con más de 17,000 empleados y operaciones en más de 60 países. En 2018, Yara reportó ingresos por USD 12.9 mil millones. Para más información visita: www.yara.com.ar