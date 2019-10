Como en tantas otras ciudades, en Rafaela también llegó Pedidos Ya!

Ya es muy habitual ver todas las tardes en el centro de la ciudad a un puñado de jóvenes, vestidos de rojo, portando cascos pedalear sobre sus bicicletas y llevando mochilas como si fueran sus hijos. La mayoría se calzan sus auriculares, vaya uno a saber si para escuchar alguna orden o simplemente música para hacer su trabajo más "llevadero".Los chicos de rojo trabajan para una empresa - aplicación de delivery denominada Pedidos Ya!, acaso la más importante del continente en cuánto a pedidos y entregas (el antiguo servicio de cadetería). Esta plataforma ofrece a los usuarios solicitar a través de la aplicación -que se descarga en el teléfono celular- el pedido de comida, el cual puede abonarse online o al momento de la entrega, como ocurre con los cadetes. Y las personas que aceptan trabajar para la plataforma lo hacen con bicicletas o en alguna moto, como también se observó en nuestra ciudad. En estos días ventosos de la Primavera rafaelina, a veces pedalear requiere un esfuerzo adicional pero ahí están, avanzando."Somos la compañía líder en delivery online de América Latina y transformamos el concepto de delivery. Ofrecemos una solución en el bolsillo de los usuarios. En la aplicación encontrás restaurantes, supermercados, farmacias, bebidas, tiendas de mascotas y tiendas de conveniencia", se presenta Pedidos Ya!.Difícil es poder acceder con algún representante de esta firma que se originó en el país vecino de Uruguay. En nuestra ciudad, existen alrededor de 20 personas que representan la firma, y que responden a un jefe, según comentó uno de los empleados que no están autorizados a dialogar con la prensa y de no responder preguntas básicas. Algunos amablemente explicaron estas recomendaciones, mientras que otros se mostraron hasta algo nerviosos a la hora de responder ante una consulta cuando se agrupaban a metros del monumento a San Martín en el corazón de la plaza central rafaelina.Todas las tardes, alrededor de 20 personas (la mayoría jóvenes que no llegan a los 30 años, aunque hay algunas personas que pasan los 40 años) se reúnen o se juntan a esperar las indicaciones en la Plaza 25 de Mayo. En este último tiempo se ha vuelto casi una postal ver a todos juntos con sus camperas rojas, en un mismo banco, con las bicicletas alrededor, copando uno de los senderos de la plaza que da al Bv. Santa Fe.A algunos rafaelinos esto les llama la atención y a otros, les molesta: "copan la plaza, los tenemos que esquivar. Se reúnen a la hora en la que con mi señora salimos a caminar", dice un señor, algo disgustado. Para el resto de los rafaelinos que están en el lugar, casi que pasan desapercibidos o es una curiosidad por tratarse de una novedad.El lado «B» de esta aplicación es el de la precarización laboral, denunciada en todos los países donde funciona, debido al modo de relación que la empresa tiene con los cadetes, quienes no son empleados en relación de dependencia y corren con todos los riesgos de trabajo. "Tenemos sueldo, la empresa apuesta a seguir creciendo en Rafaela", dijo entre líneas uno de los tantos chicos equipados con el uniforme de Pedidos Ya! Tras el breve diálogo que tuvo este Medio con los chicos, no se pudo saber mucho más. "Las propinas que recibas también van directamente a tu bolsillo", consigna la compañía en su página web.El viernes, un par de adolescentes que van a una escuela secundaria de barrio Alberdi, mientras observaban la actuación del grupo La Quinta Cumbia sobre el escenario montado en el lugar que nace bulevar Santa Fe -en el marco de la campaña del Centro Comercial y la Municipalidad para concientizar sobre la importancia de los controles para prevenir el cáncer de mamas- comentaban sobre los cadetes de Pedidos Ya! reunidos en la plaza. "Debe ser una buena oportunidad para que los jóvenes accedamos al primer empleo", reflexionaron.¿Cuáles son los requisitos para postularse? Tener al menos 18 años, documento de identidad argentino, una moto o una bicicleta y un teléfono iPhone 4s (o superior) o un Android (4,2 o superior).Cuando uno se baja la aplicación y selecciona el lugar de origen, puede ver que son varios los locales gastronómicos de la ciudad que aparecen mencionados en la web y la App de Pedidos Ya! y que a su vez ofrecen el servicio de delivery. Locales nuevos, que no tienen ni un año de vida, como así también algunos sitios históricos de la ciudad. Allí, la plataforma ofrece a los usuarios solicitar a través de la aplicación el pedido de comida. Como admitió el cadete, a medida que se sumen más negocios y nuevos rubros, la ola roja de los chicos en bici aumentará de tamaño.No hace mucho tiempo atrás, sin ir más el mes pasado, el secretario General del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de nuestra ciudad, Juan Berca, expresaba en algunos medios de la ciudad que desde el gremio estaban averiguando los movimientos de esta empresa. "Los hemos visto como los vio todo el mundo. Hace rato que se instalaron en la ciudad de Rosario y nos pusimos en contacto con ellos para ver cómo vienen funcionando", decía en esa instancia el secretario.En tanto, agregó que aún no existía alguna situación de habilitación, o de reconocimiento de la empresa. Desde la entidad comenzaron las gestiones para saber cuántos trabajadores son los que recorren la ciudad y cuántos están registrados. "Nunca vamos a ir en contra del trabajo pero sí vamos a ir en contra de la explotación. Los trabajadores tienen que estar en blanco. Son chicos que están con un alto riesgo de accidentología por el tema de que todo el tiempo están en la calle", decía Berca.En tanto, el titular del gremio mercantil dijo que "el monotributo no es un trabajador con relación de dependencia, si vos sos monotribustista y le facturás a la misma empresa y cumplís un horario, y recibís órdenes, no sos un monotributista, sos un trabajador en relación de dependencia. Yo como empleador no tomaría a un trabajador en esas condiciones porque se que el día de mañana me puede hacer algún planteo legal ante la justicia y seguramente me lo va a ganar. Son situaciones puntuales y que hay que seguirlas de cerca porque cuando vos te descuidaste un poquito te llenaron de gente no anotada", concluyó.