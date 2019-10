Taverna preocupado por la economía del país

A inicios de esta semana se llevó a cabo un nuevo plenario de la CGT Rafaela donde se evaluó el último informe de actualidad del mercado laboral presentado la semana pasada en el Municipio por el Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL). Allí fue quedando en evidencia la difícil situación que afronta Rafaela en materia de empleo, donde la desocupación trepó del 6,9 al 9 % en tanto que cerca del 20% de la población económicamente activa tiene dificultades para conseguir trabajo. Además, se habló de las dificultades para la inserción en el mercado laboral, sobre todo en los mayores de 30 años.

Uno de los dirigentes que estuvo en ese encuentro fue Darío Taverna, secretario general de la seccional Rafaela de SOESGPyLA (Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos), quién desde hace años viene representando a los trabajadores y lidiando con la escasez de trabajo que se disparó en este último tiempo. "No es un momento grato para los trabajadores, donde es muy preocupante ver como subió la tasa de desempleo en Rafaela. Es una ciudad muy industrial, donde no faltó nunca el trabajo, del 6,9% pasar el 9% es una barbaridad", remarcó de entrada el representante sindical y agregó: "está bueno que crezca el comercio en la ciudad, pero ver como los negocios superaron a las industrias, siendo la ciudad industrial que somos, ahí uno magnifica la situación en la cuál estamos", dijo a modo de análisis.

En otro tramo de la nota, Taverna sostuvo que "esto es a consecuencia de la economía que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri. Estamos convencidos con los compañeros de la CGT. La política llevada adelante destruyó a las pymes. Entonces uno se pregunta lo que están haciendo, porque de las pymes salen nuestros laburantes", dijo.

En tanto, agregó que "estamos en una situación en la cuál podemos llegar a estar peor. No nos olvidemos que el combustible está congelado, y nos preguntamos lo que va a pasar el 13 de noviembre cuando se descongele. Y cada medida que han tomado es un disparate. Tuvo que liberar un 4% para que aparezca un poco de combustible porque las petroleras no te lo largan. Y ni con esa suma están largando todo el combustible que es necesario. Cuando se sale a la ruta uno veo que es un caos lo que pasa en las estaciones de ruta. Hay colas, equipos de combustibles que se barren en 12 horas, las empresas quedan paradas... Nos estamos devorando entre nosotros. Es una vergüenza para el laburante", mencionó.

Por último dijo que "se trata de tirar todos para el mismo lado y que no siga habiendo heridos en el camino, que no haya más despidos, que no haya más complicaciones en la ciudad, y por eso debemos, cada cuál, aportar su granito de arena para salir adelante. En nuestro caso, donde no somos muchos trabajadores, no hemos perdido muchos puestos, pero no por eso no vamos a mirar hacia nuestro costado donde sí lamentablemente hay otros que han perdido muchísimos puestos. Hay gente que hace changas, trabajando de manera informal, en negro para poder vivir", añadió.

Taverna dijo que "cada gremio hace el esfuerzo para mantener la cobertura social, hacer maravillas para mantener la obra social al día para que el trabajador no llegue al médico y se encuentre con la obra social cortada. Es un trabajo donde las empresas están apretadas y el aporte social es lo primero que se corta. Creo que es un trabajo arduo y estamos sufriendo una economía complicada", finalizó.