"El cementerio ha tenido una demanda mayor"

El Cementerio Municipal de nuestra ciudad está teniendo una gran demanda en este último tiempo que obliga a las autoridades a tomar medidas para ampliar el lugar y poder cumplir con todos los rafaelinos. Pareciera ser que el terreno está quedando chico y la Municipalidad ya piensa en alternativas.

Según parece, la economía nacional está jugando un papel vital en todo esto, que lleva a que la gente opte por este lugar para que sus seres queridos descansen en paz, por un tema de costos, ya que esto no se debe a que existe un mayor número de decesos en la ciudad.

Daniel Ricotti, secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela, dijo que límites se acercan y que desde el área ya trabajan en ello: "el cementerio municipal ha tenido en los últimos años una demanda mayor a los promedios que se venían teniendo últimamente. Las instalaciones están muy bien, se mantienen, hay personal en el sector que se dedican con mucha pasión a tratar de mantener el cementerio en buenas condiciones, sumando también a que se han realizado importante inversiones", dijo en primera instancia, mientras que agregó: "la situación económica, en general, de los habitantes de la ciudad de Rafaela últimamente está complicada y teniendo en cuenta que los servicios y el mantenimiento en el cementerio municipal están muy por debajo de lo que representa tener que hacerlo en un cementerio privado, mucha gente cuando tiene que ver donde puede hacer un ajuste, estamos viendo que se nota en este sector", marcó el ingeniero.



TEMA DE PRESUPUESTO

Sabido es que los concejales de la ciudad están cerrando el Presupuesto 2020 y son muchos los temas a analizar. Uno de ellos es una financiación para el Cementerio Municipal y un proyecto de obras que permitirá, al menos, tener para dos años más sin sobresaltos: "hemos elevado al presupuesto del año que viene al Concejo Municipal dos obras. Una es la ampliación de dos módulos más de los nichos prefabricados. Esto es una ampliación en el sector central del cementerio, al lado de los que se hicieron este año. En tanto, también queremos ampliar en el sector suroeste, a través de un método constructivo tradicional de unos 140 nichos aproximadamente. Esto es un proyecto, se está terminando en las oficinas de arquitectura y quedaría contiguo a la sala de reducciones que se está ejecutando. Considero que hasta ahí llegaríamos y que ese sería un poco el límite", explicó Ricotti.

En tanto, aclaró que "en el cementerio hay un sector todavía desocupado, pero es una parte social del cementerio en donde está la capilla, donde hay un espacio verde con bancos, donde mucha gente se queda mucho tiempo. Es un lugar de desahogo", dijo.

En el sector sureste hay un ingreso al cementerio y la conexión al cementerio colonial que está en la parte de atrás. Según el ingeniero, sería lindo seguir manteniéndolo en esas condiciones por cuestiones de comodidad y estética.

Además, manifestó que "con los nichos, si es que el concejo municipal aprueba esa inversión, yo calculo que tenemos para dos años más dentro del mismo predio. Después habría que debatir que va a pasar. Yo creo que es un debate de toda la sociedad de ver cómo seguimos creciendo. Si bien ya en otro predio o lugar de la ciudad, o viendo la posibilidad de ampliar el mismo predio, teniendo en cuenta que tanto al oeste o el este hay tierras que son privadas, pero que no están edificadas y que sería posible algún acuerdo o compra por parte del municipio", amplió el funcionario local.

Según las averiguaciones, hoy no existe un "alerta roja" que desde la Secretaría de hacienda del Municipio se haya enviado a esa área en cuestión, con respecto a las contribuciones. Todavía existe un promedio normal de la tasa municipal. "El costo del mantenimiento del servicio y el costo del uso de los sectores de los nichos está muy por debajo de los costos de mantenimiento. El Municipio está invirtiendo mucha plata en el sector. Volveremos a pedirlo en la tributaria de este año para que haya un reajuste y que esté acorde a los valores que cuesta mantener el servicios", concluyó el ingeniero Ricotti.