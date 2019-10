Los alimentos representan el principal sector generador de divisas del país

Cerezas, arándanos, carne de cerdo y miel a China; carne a Filipinas; miel, mandarinas, naranjas, pomelos, limones y nuez pecán a Brasil; chía y limones a India; dulce de leche y carne ovina a Japón; limones y carne a Estados Unidos, son solo algunos de los hitos logrados durante este año en materia de comercio exterior de alimentos y bebidas.En este sentido, cabe resaltar que las exportaciones de alimentos representan el sector más importante de toda la matriz exportadora y se ubican entre el 41% y el 45% de todo lo que despacha Argentina. Por lo cual, “podemos afirmar que es el principal sector generador de divisas del país”, aseguró Andrés Murchison, secretario de Alimentos y Bioeconomía del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y jurado de la 2° edición del Premio Aliment.AR, que se entregará el próximo 4 de noviembre.Además de Murchison, conforman el Jurado: Marcelo Elizondo, director de la consultora “DNI – Desarrollo de Negocios Internacionales”; Fernando Vilella, presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA); Ariel Desanto, gerente de Banca Corporativa de Banco Galicia; Marisa Bircher, secretaria de Comercio Exterior del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación; Daniel Fernández Canedo, editor jefe del Suplemento del Económico diario Clarín; y Fernando Pereyra; director del área de Analítica en Wobax, agencia de innovación en comercio exterior.Ante la consulta sobre cómo hacen los argentinos para que el país deje de ser granero y se transforme en supermercado del mundo, Murchison aclaró: “No se trata de ser una cosa o la otra, sino que podemos ser ambas, gracias a la riqueza, diversidad y extensión de nuestro país, podemos ser granero y supermercado del mundo”. Sobre este doble rol, argumentó: “Por un lado, seguir comercializando nuestros productos primarios, que son reconocidos en el mundo por el gran trabajo que han hecho los productores durante más de dos siglos, el desarrollo tecnológico y la innovación de los últimos años, que nos permiten ubicarnos en los primeros lugares como productores primarios y exportadores”.No obstante, resaltó: “Por otro lado, sabemos que Argentina puede ser mucho más y por eso trabajamos cada día para posicionar a nuestros alimentos en las góndolas del mundo”. Según detalló, las herramientas que permiten avanzar en esa dirección y agregar valor, se relacionan con la formación empresaria, la diferenciación y agregado de valor, los acuerdos internacionales como el de la Unión Europea-Mercosur o el EFTA, las estrategias de promoción comercial que lleva adelante el Ministerio junto con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), las misiones comerciales y las rondas inversas, las mesas de competitividad por cadena.LOS NÚMEROSSegún los datos proporcionados por la cartera agrícola, durante el año 2018, las exportaciones de alimentos fueron de US$ 25.347 millones y alcanzaron un volumen total de 39,7 millones de toneladas, con un valor por tonelada exportada de US$ 637,5. Mientras que en relación a los primeros siete meses de 2019, comenzó a visualizarse un cambio de tendencia, si bien los precios internacionales han disminuido, los volúmenes exportados tuvieron un crecimiento del 17,6% en volumen y el mismo valor que el mismo periodo de 2018.En este contexto, resulta oportuno la iniciativa de Exponenciar y el Banco Galicia, que a través del Premio Aliment.AR, el cual busca reconocer a las empresas que trascienden fronteras. Al respecto, Murchison agregó: “Todo premio que incentive la exportación es más que bienvenido. Me parece muy importante, sobre todo para las empresas más pequeñas, porque las anima a seguir, les confirma que es posible ir hacia adelante, que no importa la dimensión de la empresa, sino la vocación de hacer las cosas bien”, y subrayó: “Los premios siempre incentivan, impulsan, invitan a animarse y permiten ser un ejemplo para que otras empresas decidan seguir el mismo camino”.En cuanto a la matriz exportadora argentina, el secretario reconoció que aún resta que continúe diversificándose. No obstante, destacó que las economías regionales vienen creciendo, representan alrededor del 22% de las exportaciones de alimentos y resultan relevantes porque son los productos que mayor valor unitario presentan. “En 2018 fue de 1.669 US$/t y el monto total exportado, de US$ 6.600 millones”, apuntó.Los alimentos y bebidas más exportados son los productos de la pesca, vino, complejo manicero, carne aviar, pera, limón, poroto, arroz y ajo. Para Murchison, “lo más interesante de esta diversidad es que están representadas todas las regiones argentinas, las cuales, se benefician con estas grandes oportunidades para seguir agregando valor en origen, que generan más empleo y arraigo en los pueblos”.