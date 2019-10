Desde hace años, una persona, en situaciones muy precarias, vive en la Regional de Educación de calle Brasil e Italia. Acampando en una de las ventanas de la institución, este señor hace sus necesidades casi en plena vía pública, generando una verdadera problemática.

Desde este Medio hemos dialogado con dirigentes de la Regional, quiénes aseguraron que hicieron los reclamos pertinentes a la Municipalidad, para que tome cartas en el asunto. Si bien el Municipio ya se ocupó del tema, la persona sigue durmiendo en el lugar y ahora, todo depende de la justicia.



PALABRA OFICIAL

La secretaria de Desarrollo Social del Municipio, Brenda Vimo, habló al respecto y dijo que "lamentablemente es uno de esos casos complejos sociales, de muy difícil abordaje porque no se puede tratar como solamente una persona en la calle. Siempre existe una complejidad atrás y en esto se viene trabajando desde hace mucho tiempo, primero para poder encontrar redes familiares que contengan a esta persona y controlar su estado de salud, su integridad y hacer diagnósticos", remarcó.

Entre las soluciones que buscaron para esta persona que vive en la calle, el área de Desarrollo Social lo llevó a un geriátrico, con un subsidio provincial, pero duró solamente 20 minutos y se escapó de nuevo a la Regional. "Trabajamos para encontrarle un lugar en donde pueda tener resguardo y seguridad. Hay que recordar que esta persona, llueva o truene sigue estando ahí y eso ha implicado todo un trabajo territorial donde pudimos contactarnos con sus hermanos, con su familia, tuvimos muchas oportunidades de recurrir al sistema de salud para que lo internen, lo evalúen, conjuntamente con el área de salud mental y con el área social de la provincia para garantizar un hogar, al menos mensualmente en algún geriátrico como se puedo hacer en otros casos de similares características, pero este caso es bastante más complejo", dijo Vimo.

La secretaria contó que dos de sus hermanos estaban dispuestos a darle lugar en su hogar, pero el señor no quiere ir a vivir con ellos. Además, estuvo internado alrededor de 14 veces en el Hospital Jaime Ferré, pero se escapa. En tanto, el diagnóstico que realiza el equipo de salud mental establece que está dentro de sus capacidades para decidir sobre su vida y que esto es una decisión de él. "Yo como médica y desde la lógica común, suena raro entender cómo va a decidir esto, algo está pasando para que decida vivir ahí", expresó y agregó que "la situación de calle es algo que uno no lo puede ni siquiera pensar. Nadie iría preso por hacer algo así, pero hoy todo está en manos judiciales después de haber trabajado de manera increíble con todas las áreas. Ahora la Justicia trabaja, ya que no tenemos la potestad de tomar la decisión sobre una persona que, además, tiene la resolución de un médico de que está en sus cabales. No tiene problemas psiquiátricos", manifestó la funcionaria local.



CONTENCIÓN

Por otro lado, dijo que "en las noches de mucho frío lo convencimos de que vaya a algún espacio para que descanse al menos al resguardo y a las 6 de la mañana desaparecía. La GUR lo asiste los días de mucho frío, pero no dejamos de marcar que es una situación extremadamente compleja, no hay ningún tipo de receptibilidad. Estos son los casos más complejos. No es azaroso que en todo el país la cantidad de familias que hay en situación de calle. En Rafaela, que no haya personas en situación de calle, no quiere decir que vivamos en una burbuja, tiene que ver con un trabajo intenso y que habitualmente encontramos familias que vienen desesperadas que están en situaciones de desalojo y que no pueden pagar un alquile", dijo la futura concejal de la ciudad.

En tanto, agregó que "hay muchas situaciones complejas en donde se pueden encontrar soluciones. No así, con diagnósticos donde pueden tomar decisiones para con su vida y decide ser así", dijo y sostuvo que "para no caer en culpas, la Justicia me explicó que esta persona no está haciendo más que una contravención, no está haciendo delito. Entonces entiendo que no se puede actuar sobre la fuerza. Es un tema complejo y ahora estamos pensando en otra alternativa. Es un caso que en lo personal me angustia mucho, más cuando hace frío, porque la verdad que puede pasar algo tremendo para con su vida, más allá de las molestias que puede generar a la institución, a los comercios vecinos, a la gente en general. Como así también la dignidad de él mismo", analizó.

Desde la secretaria de Desarrollo Social han pedido una nueva evaluación por salud mental. No acepto ese diagnóstico, quiero que lo vuelvan a evaluar. Juntamos más evidencias y hay cuestiones que podrían dar con que no esté tomando esta decisión por voluntad propia. "Hay una ley de salud mental provincial que prohíbe internar a las personas contra su voluntad, por más que tengan trastornos mentales. Pero sí autorizar a la justicia, o darle una herramienta, para que decida sobre él", finalizó.