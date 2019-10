"Lo maté, le vendí el 'celu' y la moto y compré merca"

En tanto la Fiscalía analiza pormenorizadamente cada una de las evidencias para determinar la imputación, trascendió que en el legajo se inserta una declaración con la confesión de Fernando Alberto Guzmán, alias "Musculito", quien además dijo "me arrepiento".

La fiscal del caso recibió ayer el expediente confeccionado con todo el trabajo realizado por la Policía santiagueña, durante varias horas a la vera de la ruta 11 en la localidad de San Javier, posterior al hallazgo del cadáver de Gonzalo Herrera.

UNA CONFESION

De acuerdo a El Liberal, la representante del Ministerio Público tiene en su poder resultados de allanamientos, evidencias recolectadas y declaraciones testimoniales, y allí existe la declaración de un funcionario policial que tuvo contacto con "Musculito", quien le confesó -supuestamente para desahogarse- cómo asesinó a Gonzalo, un adolescente de 18 años que padecía retraso madurativo.

Y cuando era trasladado en un móvil repetía "me arrepiento, me arrepiento”.

Además, dijo que "toda la mañana anduve en La Banda, tomé Artane y Alprazolam, después agarré un remís y me fui a casa”, sita en el barrio Gamberro de la localidad de Clodomira.

Seguidamente, el homicida expresó "cuando estaba en casa llegó él (por Gonzalo) en su moto, y le pedí que me lleve a ver una chica que es prostituta y vive por ese camino (haciendo referencia al lugar donde hallaron el cuerpo). Fuimos hasta la estación de servicios y cargamos nafta".

CON UN TRAMONTINA

"Ingresamos al camino y estuvimos esperando cerca de la acequia, al lado del canal. Yo estaba muy drogado. Gonzalo me dijo algo y peleamos. Lo acuchillé varias veces con el Tramontina que tenía".

"Cuando volví en mí, vi lo que había hecho. Agarré la moto y el celular y fui al barrio Gorrini a la casa del 'Tucumano', le entregué el cuchillo y le dije que lo guarde. Después le vendí a 'Yapu' el celular por 1.000 pesos y la moto por 2.000 pesos a un vecino de él".

COMPRO DROGA

Según reconoció Guzmán, "con toda la plata que tenía me fui al barrio Villa Suaya y le compré droga a 'Chuky' Rodríguez. Después me fui a dormir en el monte, en el barrio Independencia. Cuando me desperté fui al Destacamento y me entregué".

ALLANAMIENTOS Y ALGO MAS

Se destaca que la Policía allanó viviendas en el barrio Gorrini, y recuperó las pertenencias de la víctima. Situación que coincide con el relato del Guzmán.

Por otra parte, se conoció que el cadáver presentaba 19 puñaladas, y que 5 serían mortales

En tanto, en la Fiscalía se analizaba ayer la calificación que se imputará, analizándose las evidencias para determinar si se trata de un robo seguido de muerte o de un homicidio criminis causa. También podría caberle a "Musculito" la figura del ensañamiento.

Finalmente, trascendió que Guzmán estuvo alojado en el Penal de Varones, acusado de un robo calificado, y que había recuperado su libertad hace aproximadamente 5 meses.