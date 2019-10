Comienza el Encuentro Nacional de Mujeres

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El 34° Encuentro Nacional de Mujeres comenzará hoy y se extenderá hasta el próximo lunes en la ciudad de La Plata, en donde se espera que asistan más de 200 mil personas de todo el país, y uno de los debates centrales será el cambio del nombre del evento y si se agrega en el mismo a las disidencias sexuales.La apertura del evento está prevista para las 9:30 de este sábado en el Playón del Estadio Ciudad de La Plata de avenida 25 y 528, y trascendió que en la capital provincial ya no quedaban plazas disponibles en los hoteles.Los edificios públicos como el Ministerio de Seguridad, la Casa de Gobierno, la Municipalidad de la Plata y la Catedral -las misas fueron suspendidas en ese y otros templos católicos-, fueron vallados y así permanecerán durante el fin de semana hasta el próximo lunes.Desde la Comisión Organizadora del Encuentro se informó que las escuelas de La Plata y de sus alrededores estarán disponibles para hospedar a las personas que se quedaron sin hospedaje y que para el traslado, se reforzarán las frecuencias del tren Roca y habrá unos 50 micros gratuitos que irán desde el Estadio Ciudad de La Plata hacia la plaza San Martín.Además, se informó que se instalarán baños químicos en las zonas con más afluencia del Encuentro y que se reforzará el servicio médico del SAME, que incluirá un hospital móvil y 15 ambulancias.En el evento, que fue declarado de interés por el municipio de La Plata, se realizarán 87 talleres en los que se debatirá sobre el aborto, la erradicación de violencias y femicidios, la implementación de la ESI, entre otros temas.También habrá 10 paneles de charlas, y más de 90 eventos artísticos y culturales.La Comisión Organizadora informó también que los talleres serán "horizontales, plurales y democráticos y rompen con las habituales estructuras donde algunas tienen la palabra y otras escuchan en silencio".Y entre uno de los principales temas de debate, estará el del cambio de nombre para los próximos encuentros, en el que algunas organizaciones pedirán que se incluya a las identidades trans, travestis y no binarias y a las etnias afro e indígenas y, así se lo llame "Encuentro Plurinacional de Mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries".El Encuentro comenzará mañana con el Acto de Apertura, y a partir de las 15:00, arrancarán los talleres que se realizarán de manera simultánea con los paneles.El domingo, los talleres se extenderán entre las 9:00 y las 13:00 y de 15:00 a 18:00 en todas las facultades y colegios universitarios de La Plata y alrededores; a las 18:30 se llevará a cabo la tradicional Marcha; y por la noche se realizará una peña cultural en el playón del Estadio Ciudad de La Plata.Está previsto que el Acto de Cierre, que será el lunes 14 desde las 9:00 también en el playón del Estadio Ciudad de La Plata, se lean las conclusiones y se elija por medio de una asamblea popular la sede del Encuentro del año que viene.