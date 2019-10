Delegados culturales de la UE en el Museo Memoria ESMA

En el marco de una serie de visitas programadas, un grupo de delegados culturales de las Representaciones Diplomáticas de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) visitó este viernes el Museo Sitio de Memoria ESMA - ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Los delegados culturales de la UE recorrieron la muestra permanente y participaron luego de una reunión en la cual se presentó la candidatura del Museo a la lista de Patrimonio Mundial de Unesco, el programa que tiene como propósito identificar y preservar los bienes patrimoniales que tienen valor universal excepcional.La visita guiada de la muestra estuvo a cargo de la Directora Ejecutiva del Museo Alejandra Naftal, también encargada de poner en conocimiento a los visitantes acerca del proyecto de postulación ante la Unesco. “Para nosotros lo importante es proteger este lugar, convencidos de que transmitir lo que ocurrió aquí ayuda a generar un ida y vuelta que fortalezca nuestra democracia. El Museo Sitio de Memoria ESMA no es solo un museo, es el resultado de años de lucha y de las convicciones de muchos organismos y sectores que fueron tenaces a la hora de sostener en agenda los temas de Memoria”, expresó Alejandra Naftal, que destacó la “voluntad política del Estado argentino en impulsar y sostener la postulación, desde la apertura del Museo en 2015 hasta hoy”.La delegación internacional estuvo encabezada por Jordi García Martínez, Jefe de la Sección Política de los Estados Miembro de la UE, quien destacó la importancia de las relaciones entre la Unión Europea y el Mercosur y el fortalecimiento del pacto firmado por ambas alianzas a mediados de este año. “Hemos venido para comprender lo que sucede en este lugar y para ofrecer nuestra ayuda en lo que sea posible, esperando que la candidatura tenga éxito cuando sea presentada ante la Unesco. Hemos quedado muy impresionados por lo que hemos visto y por la calidad del trabajo que se hace aquí”, destacó.La reunión en la que se presentó el Plan de Trabajo de la postulación se realizó en el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), ubicado a metros del Museo Sitio de Memoria ESMA. El anfitrión fue su Secretario Ejecutivo, Juan Miguel Bibolini, de Paraguay, que definió al IPPDH como un “aliado estratégico” del Museo. “Para nosotros es muy importante esta candidatura, la alentamos, la apoyamos y nos gustaría mucho que se logre. Acá estamos para trabajar en ese camino y para darle impulso a la agenda de Derechos Humanos”, sostuvo.SOBRE MUSEO SITIODE MEMORIA ESMALa muestra permanente presenta la historia de ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, que tuvo un rol central en la organización del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Describe las características de la represión ilegal basada en la desaparición forzada de personas, pone a los visitantes en contacto con los testimonios de las víctimas, y los invita a reflexionar sobre el triunfo de la oposición pacífica y la capacidad de persuasión de los organismos de Derechos Humanos para lograr consenso social y alcanzar finalmente Justicia. Además de su rol destacado dentro de la historia argentina y regional, se trata de una institución que tiene una trascendencia internacional que es necesario reconocer y preservar.SOBRE LA NOMINACIONDEL MUSEOEn 2017 el Estado argentino solicitó al Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco la inscripción del Museo Sitio de Memoria ESMA en su Lista Tentativa de Patrimonio Mundial, el programa que tiene como propósito identificar y preservar los bienes patrimoniales que tienen valor universal excepcional. El Plan de Trabajo para presentar el expediente de inscripción – aprobado a fines de 2018 y reformulado para comenzar los trabajos en abril de 2019–, constituye un desafío y una oportunidad para el Museo Sitio de Memoria ESMA porque propone una reinterpretación del bien, ya no en el contexto de su indudable relevancia dentro de la historia argentina y regional, sino como una contribución al Patrimonio Cultural del mundo.