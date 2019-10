Por la crisis del Hospital, Uboldi se reunió con Vimo, Bonafede y Michlig

Después de una serie informaciones cruzadas desde un lado y desde el otro por la difícil situación financiera que atraviesa el Hospital "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela, este viernes por la tarde en la ciudad de Santa Fe se concretó una reunión convocada por la ministra de Salud de la Provincia, Andrea Uboldi con el objetivo de dejar atrás la polémica y acordar acciones para buscar soluciones.En el encuentro que encabezó la funcionaria provincial, estuvieron presentes el Dr Ernesto Bosco, actual secretario de Gestión Territorial de Primer y Segundo Nivel de Salud quien estuvo acompañado por referentes de la cartera de salud, la secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela, Dra Brenda Vimo, el concejal y representante del cuerpo legislativo en el Consejo de Administración del Samco, Dr Silvio Bonafede y el máximo referente en el equipo de transición del gobernador electo, Ruben Michlig.Los temas que se abordaron rondaron en torno a la deuda que actualmente mantiene la provincia con el hospital rafaelino, que asciende a 28 millones de pesos, la falta de medicamentos para pacientes crónicos, el recurso humano que está faltando y los retrasos en los pagos a proveedores que hace que falten insumos diarios.Además se dejó en claro la necesidad de contar, por parte de los referentes elegidos por Perotti en este tema, con toda la información necesaria para poder hacer un diagnostico preciso del estado de la salud pública en Rafaela.Tras el encuentro se estableció un compromiso de seguir avanzando en una transición ordenada y respetuosa, teniendo en cuenta que la demanda social ha aumentado y eso repercute la demanda que ha aumentado en el Hospital Jaime Ferré.“Fue una reunión que primero arrancó tensa pero después se fue encausando y en donde quedó claro que tanto Brenda como yo formamos parte del equipo de transición de Omar Perotti y que no nos mandamos arbitrariamente. Lo positivo fue que la Ministra entendió que nuestra preocupación es genuina, que las cosas no están bien en el hospital porque faltan recursos tanto económicos como humanos y por eso se comprometió en los próximos días ir achicando la deuda”, señaló Bonafede.A su vez el concejal informó que también se sinceró la situación con la falta de medicamentos y allí se los va a estar convocando tanto él como a Brenda Vimo y a Michlig para participar de las próximas licitaciones.Uboldi además aseguró que va a monitorear de cerca que todos los servicios del Jaime Ferré estén funcionando con normalidad.Por su parte el contador Michlig será quien reciba todos los números del área de salud para ver el estado de las cuentas en este sector y además los números reales de la situación financiera del Hospital Jaime Ferré que fueron solicitados en el encuentro de ayer.Además se planteó la necesidad de saber la cantidad de contratados, ya que el tema del recurso humano fue sustancial en la lista de ítems abordados.“Entiendo que fue una buena reunión en la que pudimos conversar acerca de todos los temas, pero planteamos con firmeza la necesidad del urgente llamado a licitación por los medicamentos ya que de todos los reclamos este es el más sensible, ya que en el momento en que se está viviendo debemos atender las urgencias y esta es una”, manifestó la Secretaria de Desarrollo Social al salir del encuentro.La próxima semana después del lunes que para la administración pública es feriado, se fijará la fecha de una nueva reunión, pero esta será con datos concretos para empezar a analizar en qué lugar se está parado.