Pese al feriado, abren los comercios

Los sábados es uno de los días en que el comercio registra sus mayores ventas, por lo que hoy gran parte de los negocios rafaelinos abrirán sus puertas aunque en algunos casos con horario especial teniendo en cuenta que el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. "No nos podemos dar ningún lujo de no trabajar, estamos a una semana del Día de la Madre que es una de las fechas más importantes para el calendario comercial. Vamos a trabajar", dijo el propietario de una tienda de bulevar Santa Fe.Según un relevamiento realizado a las empresas asociadas de Paseo del Centro, Paseo Roca y la Comisión de Política Laboral del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, la mayoría de los comercios y empresas abrirán hoy sus puertas en el horario habitual. "Con respecto al lunes 14 de octubre, que es un día no laborable con fines turísticos, cada empleador decide si abrir o no el negocio", se agregó desde la gremial empresaria."El lunes quizás es el día de menor actividad para muchos de los comercios que se focalizan en el Día de la Madre, puede haber alguno que cierra. Esperamos que las ventas de regalos para mamá se acelerarán a partir del miércoles, al menos lo que se pueda teniendo en cuenta la crisis económica. No hay enormes expectativas, pero es la última oportunidad de hacer caja antes de la otra gran fecha clave que es la Navidad", agregó el comerciante consultado.