Cambios en el programa

La Superliga confirmó finalmente que los partidos que Boca y River jugarán frente a Racing y Arsenal, respectivamente, por la décima fecha de la Superliga argentina se adelantarán del sábado al viernes 18 de octubre, a raíz del cierre de campaña del presidente Mauricio Macri.Según confirmaron a NA fuentes de la Superliga y la Seguridad porteña, los cambios refieren al operativo que deberá desplegarse para acompañar la convocatoria a favor de la continuidad del presidente Mauricio Macri en el Gobierno nacional, que se hará en el Obelisco porteño.De esta forma, Boca-Racing y Arsenal-River se pasarán de sábado a viernes, y de esta manera se le dará un día más de descanso al "Xeneize" y el "Millonario" para la revancha de la serie semifinal de la Copa Libertadores, programada para el martes 22 en el estadio "La Bombonera".El programa de la décima fecha quedó así:19:00: Arsenal vs. River (TNT), 21:10: Boca vs. Racing (FOX).13:15: Banfield vs. At.Tucumán (TNT), 15:30: Independiente vs. Argentinos Jrs (FOX), 17:45: Patronato vs. Newells (TNT), 20:00: Talleres vs. Lanús (FOX).11:00: Aldosivi vs. Def.y Justicia (TNT), 13:15: Gimnasia (LP) vs. Unión (FOX), 15:30: Huracán vs. San Lorenzo (TNT), 17:45: R.Central vs. Vélez (FOX).19.00: Central Córdoba vs. Estudiantes (FOX), 21.10: Colón vs. Godoy Cruz (TNT).