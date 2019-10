La Provincia entregó escrituras a 36 familias del barrio Jardín

Desde hace tiempo, el gobierno provincial permitió que muchos vecinos de la ciudad accedan a la escritura de sus viviendas en el marco de una tarea coordinada con la Unidad Ejecutora de Titularización de la Secretaría de Estado del Hábitat y los encargados del trámite en el Nodo Rafaela.Esta vez fue en la vecinal del Barrio Jardín donde ayer se desarrolló el acto en el que se entregaron 36 escrituras a familias del sector. El coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel, el presidente de la Vecinal, Enrique Quique Méndez y el representante del Ministerio de Gobierno y encargado de los trámites de vivienda, Alejandro Zeballos, presidieron este encuentro que genera emociones en las familias que reciben después de tantos años la escritura de la casa en la que viven.De acuerdo a lo manifestado por muchos rafaelinos que formaron parte de las 36 familias que accedieron a su escritura en esta oportunidad, sin lugar a dudas ese documento significa una seguridad para quienes residen en esa vivienda y no es un mero símbolo sino un verdadero respaldo, expresaron muy emocionados.“Primero desde la provincia cumplir con una obligación, cuando una familia cancela un plan de vivienda entregarle la escritura que es lo que acredita la titularidad del inmueble y en segundo lugar estamos contentos porque este año pudimos entregar más de 300 escrituras aquí en Rafaela y sobre todo en estos últimos tiempos vivimos adoptando la modalidad de no hacerlo en el Nodo sino que vamos a su barrio con la consigna de que el Estado se acerque al vecino”, señaló Muriel.A su vez y respecto a si van a continuar con esta modalidad, el coordinador del Nodo dijo “hasta el último día de mi gestión que será el 9 de diciembre vamos a bregar para que salgan los trámites y se puedan entregar no sólo las escrituras sino el paso siguiente que muchas familias hacen que es ir por la constitución del bien de familia". En este sentido, el funcionario destacó que esta gestión de constituir la casa como bien de familia "también se tramita en Rafaela, en la sede del Registro General de la Propiedad que funciona en la sede de bulevar Yrigoyen 1379 y que también es gratuito y da la posibilidad de blindar a la vivienda frente a posibles adversidades económicas, eso lo vamos a estar haciendo en las próximas semanas”.Por su parte, Quique Méndez resaltó la alegría de ver “que muchos de sus vecinos están recibiendo esta documentación que representa que ya son propietarios y que el esfuerzo de años de pagar cuotas hoy recibe su fruto con esta escritura”.En tanto, durante el acto se destacó que la escrituración de viviendas FONAVI se puede tramitar desde el Nodo Rafaela sin necesidad de trasladarse a Santa Fe. Este programa es una iniciativa de la Secretaría de Estado del Hábitat cuyo objetivo es finalizar la titularización de viviendas FONAVI en toda la provincia. Se enmarca dentro de la Ley 12.953 y permite a los ciudadanos ejercer el derecho de ser propietarios plenos de sus hogares. La escritura es el documento legal que otorga seguridad jurídica a las familias y les brinda la posibilidad de vender, transferir y heredar el inmueble, usarlo como garantía y solicitar servicios.