Hockey: CRAR ante Colón

Este sábado se reanuda el torneo Nivelatorio de damas de la Asociación Santafesina de Hockey. En nuestra ciudad, CRAR enfrentará a Colón de Santa Fe en uno de los partidos correspondientes a la novena fecha.La actividad comenzará a las 9 con Sub 14, luego a las 10 se medirán en Sub 16, a las 11:15 en Sub 12, desde las 12:15 jugarán las infantiles, a las 13:30 en Sub 18, luego a las 15 en Reserva, y el partido principal de primera división dará inicio a las 16:30.