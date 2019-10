Fernández y Mujica junto a jóvenes

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y el ex mandatario de Uruguay José "Pepe" Mujica compartieron ayer una actividad con jóvenes en el Colegio Nacional Buenos Aires, donde el referente del Frente Amplio aseguró que está convencido de que la Argentina "va a salir de la angustia". A 16 días de las elecciones nacionales, Fernández y Mujica se presentaron en el Salón de Actos de la escuela secundaria, ante un auditorio repleto, para brindar una charla a los estudiantes.El ex presidente de Uruguay afirmó que no sabe cuál va a ser "el rumbo" de la Argentina, pero dijo estar convencido de que el país "va a salir de la antigua que tiene". "No sé el rumbo que va a tener la Argentina, pero sé que va a salir de la angustia que tiene", subrayó Mujica, y continuó: "Ha salido mil veces, es un país riquísimo y tal vez su desgracia está ahí, en su riqueza"."Ustedes son responsables de lo que va a venir, pero no se olviden de los miles que no puede venir a la universidad, de lo que se acurrucan en la soledad de los campos. El ser universitario no es un privilegio, es una obligación de servir a su pueblo", enfatizó el ex mandatario ante los jóvenes en el Colegio Nacional Buenos Aires.Mujica, además, exhortó a los estudiantes a "trabajar, porque el que no trabaja está viviendo a costillas del que trabaja y no se debe ser parásito", pero también a "dedicar tiempo a la familia, al amor, porque la vida se te va"."No se dejen robar la libertad, porque eres libre solo cuando gastas tiempo de tu vida en aquellas cosas que te motivan sin joder a otro", agregó el ex mandatario oriental.Y cerró: "La vida militante no es un premio, es una aventura, pero es tener causa para vivir y no vivir por el mero hecho de haber nacido. Ser militante significa dedicar una parte importante de nuestra vida por los demás".Fernández sostuvo, por su parte, que "es muy bueno que escuchen a Pepe", porque "tiene una historia maravillosa de vida y lo mejor que tiene es que nunca claudicó en sus ideales y debe ser modelo para todos".