Coloquio con ausencias

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, no asistirá al 55 Coloquio de IDEA que tendrá lugar la semana que viene en Mar del Plata y del que sí participará el mandatario Mauricio Macri, quien estará encargado del cierre.Luego de varias semanas de incógnita, el ex jefe de Gabinete confirmó que no estará con una frase en la que le restó importancia al evento empresario. "No tengo la menor idea de cuándo es el Coloquio de IDEA", afirmó Fernández ante una consulta periodística sobre si pensaba asistir al encuentro.El postulante del Frente de Todos estaba invitado a una charla el viernes 18 al mediodía, horas antes de la participación de Macri, que clausurará el evento que comienza el miércoles.Con la negativa de Fernández, solo Macri y el candidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, serán los aspirantes al Poder Ejecutivo que asistan al evento empresario más importante del año, que se realizará a menos de diez días de las elecciones nacionales.