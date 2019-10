Se desacelera la caída de reservas, según Sandleris

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris, aseguró ayer que la caída de reservas está "parando" y consideró que su nivel actual es "más que suficiente para aplicar una política monetaria consistente y prudente".Sandleris brindó una conferencia de prensa para presentar el Informe sobre Política Monetaria de la entidad, en la que expresó que el "goteo está parando", al referirse a la pérdida de reservas.El titular del BCRA reconoció que hubo una "fuerte caída de las reservas" tras las PASO y explicó que se realizaron ventas en el mercado cambiario para moderarla.Sandleris se negó a informar sobre el nivel de reservas netas que tiene la entidad porque "esa eso no es información que hace pública el Banco".Recordó que el nivel de reservas bruto está en "alrededor de 48.000 millones de dólares en este momento y es un nivel más que suficientes para seguir llevando en el tiempo una política monetaria prudente y consistente".Dijo que el "horizonte del Banco Central no termina el 27 de octubre o el 10 de diciembre, sino que sigue en el tiempo y nuestro deber es cuidar las reservas para que se pueda seguir implementando una política monetaria prudente".Sandleris explicó que el promedio diario de pérdida de reservas llegó a 872 millones de dólares y agregó que la caída de reservas también se explicó por las necesidades del Tesoro, por los pagos de vencimiento de deuda.Expresó que a partir de los controles cambiarios "se observó una reducción en la tendencia bajista de las reservas y "se moderó también la necesidad de intervención del BCRA en el mercado cambiario y la salida de depósitos".Agregó que el reperfilamiento de la deuda de corto plazo y los controles cambiarios "no son medidas deseadas por un gobierno", pero opinó que "eran las medidas necesarias para cuidar las reservas en ese momento y sigue siendo necesario que estén vigentes".Opinó también que "la caída de deposito en dólares ha parado y los bancos están líquidos en dólares como lo estaban antes de las PASO".Agregó que "aun después de la salida de depósitos que se redujo en los últimos días, el sistema financiero ha recuperado los niveles en dólares y están más líquidos en dólares que antes de las paso".Al referirse a las altas tasas de interés, señaló que "en la medida que nosotros vayamos viendo que la economía retoma el sendero de crecimiento y la inflación la baja que había logrado en los primeros meses del año, va a haber espacio para que las tasas se vayan revirtiendo".US$ 18.500 MILLONESTras las elecciones primarias en las que triunfó Alberto Fernández, el Banco Central perdió reservas por unos US$ 18.500 millones, incluidos unos US$ 11.400 millones que se fueron de los depósitos de las entidades financieras. Ese es el escenario luego de que este viernes se pagaron cerca de US$ 500 millones de vencimientos de una LETE y el martes se habían desembolsado otros US$ 114 millones.La estampida de divisas significó la pérdida de un 28% de las reservas de la autoridad monetaria, lo cual preocupa sobre todo al candidato del Frente de Todos, que salió a acusar a Mauricio Macri de no atender su pedido de cuidarlas.Antes de las elecciones, el dólar había cerrado a $ 46,54 para la venta en el mercado minorista, y el lunes posterior a las elecciones se disparó a $ 57,30.Así, tras los comicios la divisa estadounidense subió casi 11 pesos en un día. El vuelco de los inversores y ahorristas al dólar hizo que el Banco Central vendiera US$ 3.800 millones de reservas en el mercado de contado.El stock de depósitos en los bancos cayó 35%, unos US$ 11.400 millones, que se fugaron a cajas de seguridad o al exterior. Antes de esa debacle, las reservas rondaban los US$ 66.300 millones mientras que ahora quedaron a US$ 47.800 millones.El impacto sobre el respaldo del BCRA fue brutal, con una caída de casi el 30% en apenas dos meses.