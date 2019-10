Con éxito, se desarrolló en UCES la octava Jornada de Práctica Profesional Supervisada

Ayer, viernes 11 de octubre, se llevó a cabo, en el Salón Auditorio de UCES Centro, la 8ª Jornada de Práctica Profesional Supervisada, organizada por el Área de Práctica Profesional Supervisada (PPS) de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Sede Rafaela.Como cada año, la práctica del psicólogo se ve interpelada desde alguna temática convocante, sobre la que múltiples voces aportan su experiencia. En esta octava jornada, desde la Coordinación de PPS, a cargo de la Lic. Cristina Pairetti y la Ps. Silvana Best, renovaron la apuesta a la producción de espacios en el que hablar de y desde la práctica, pensar la práctica y pensarse en la práctica sea lo que nos convoque y posibilite reconocernos en un nosotros, en términos de identidad profesional.Así, el tópico se centró en el trabajo con y en dispositivos grupales.“En estos tiempos de fragmentación social y desafiliación, de exacerbación del individualismo y de la serialidad, nos encontramos con movimientos sociales, institucionales, comunitarios que apuestan a crear formas colectivas en las que la suerte común se convierte en asunto de todos. Para Sartre, es esto lo que posibilita el pasaje de la serie al grupo, la fusión intersubjetiva acompañada de la realización de la empresa común. El pasaje de una praxis individual a una praxis común. La única existencia posible que Sartre le otorga al grupo es la que reside en su praxis: el grupo no tiene otro ser que su hacer”, comentó la Lic. Cristina Pairetti.En tanto, la Ps. Silvana Best agregó que “es desde este aquí y ahora histórico-social, contradictorio, conflictivo, plagado de tensiones, que nos interpelamos sobre lo grupal y cómo la Psicología y los psicólogos han pensado y piensan esto que llamamos grupo, cómo han definido modalidades técnicas y dispositivos de trabajo que favorezcan la institución de lo grupal y el acompañamiento de los procesos que se despliegan en los grupos. ¿Por qué lo grupal hoy? ¿Para qué trabajar en y con grupos? ¿Qué se configura cuando decidimos trabajar con una modalidad grupal? ¿Qué se instituye? Entonces, aquí estamos, junto a otros profesionales y a futuros colegas, compartiendo proyectos colectivos”.El 13 de octubre se celebra en Argentina el Día del Psicólogo, ya que ese día de octubre de 1974, en la Universidad Nacional de Córdoba se desarrolló el último día del “Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología”. Jóvenes profesionales y estudiantes, de una también joven carrera, elevaron en el marco de esa instancia la moción de instituir el Día del Psicólogo.“Hoy, 45 años después, nos encontramos aquí, profesionales y alumnos, futuros colegas, renovando el espíritu de pertenencia a esta comunidad profesional de la Psicología”, les dijo Pairetti a los presentes en el discurso de bienvenida a la Jornada.“Desde la Coordinación de PPS y la Dirección de la Lic. en Psicología, renovamos la apuesta a la producción de espacios en el que hablar de y desde la práctica, pensar la práctica y pensarse en la práctica sea lo que nos convoque y posibilite reconocernos en un nosotros, en términos de identidad profesional”, aseguró Silvana Best.La Jornada estuvo organizada en diferentes paneles compuestos por la Lic. Lorena Culasso, quien desarrolló la presentación “El campo grupal en Psicología: ¿desde cuándo?, ¿por qué?, ¿para qué?” y “ [email protected] D: reflexiones sobre un dispositivo grupal en salud”.En una segunda instancia, las Lic. Melina Toni y Virginia Andereggen compartieron la experiencia “Lo grupal en la inclusión laboral de jóvenes adultos con discapacidad”.Luego, se realizó la presentación “El trabajo en y con grupos en una comunidad terapéutica”, a cargo de las Lic. Valeria Bonomo, Directora de Casa Juan Pablo II - Asoc. Nazareth, Luciana Roldán, Sofía Martínez y Lucía Lavarda.Por último, alumnos avanzados de la Licenciatura en Psicología de UCES Rafaela, Marcelo Radío, Florencia Gretter, Exequiel Barreto y Judith Banchio, expusieron su experiencia en el dispositivo grupal en la Orientación Vocacional.Para UCES Rafaela, comprometerse en la formación de futuros psicólogos supone atender al desarrollo de competencias que integren conocimientos científicos y tecnológicos con un saber-hacer a partir de ellos, involucrando también la construcción de una identidad, de un saber ser y estar en la profesión. Al promover tal integración, los dispositivos de práctica de la carrera acompañan a los alumnos en la asunción progresiva de responsabilidades en la elaboración de su propia identidad dentro del campo profesional y científico de la Psicología.