Ben Hur y Argentino Quilmes igualaron 1 a 1 en el juego disputado anoche y que le dio continuidad a la 11° fecha del Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.Este empate lo festeja Ferrocarril del Estado, que con 23 puntos sigue en lo más alto de las posiciones. Mientras que el ‘Lobo’, con 22 quedó a uno del líder.En María Juana, Libertad también se aprovechó de Talleres y lo goleó 5 a 1.En Tacural, el local y el Deportivo Ramona empataron 1 a 1.Domingo 13/10 a las 16hs: Florida vs Peñarol, Sportivo Norte vs 9 de Julio (en cancha de Peñarol), Ferrocarril del Estado vs Atlético de Rafaela.PRIMERA BAnoche tuvo continuidad la octava fecha del Clausura de la Primera B.Zona Norte: Jueves: Bella Italia 2 vs Sp. Roca 2; Ayer: Argentino de Humberto 2 vs Moreno de Lehmann 1, Ind. San Cristóbal 3 vs Aldao 1 Domingo 13/10: 16hs Tiro Federal vs Arg. Vila, Ind. San Cristóbal vs Dep. Aldao. Libre: Ind. Ataliva.Posiciones: Ind. Ataliva 19, puntos; Arg. Humberto 13; Roca 10; San Cristóba l0; Moreno 9; Bella Italia 8; Vila 8; Dep. Aldao 4; Tiro Federal 4.Zona Sur: Ayer: San Martín 1 vs Atl. Esmeralda 0, Sp. Santa Clara 1 vs Zenón Pereyra 1 (Sebastián Garetto). Domingo 13/10: 16hs Libertad Estación Clucellas vs La Hidráulica, Bochazo vs Dep. Josefina. Libre: Atlético María Juana.Posiciones: Josefina 16, puntos; Bochazo 14; Santa Clara 11; La Hidráulica 9; San Martín 11; Atlético (MJ) 8; Libertad E.C. 6; Zenón Pereyra 5; Atl. Esmeralda 4.Cancha: Ben Hur.Árbitro: Roberto FrancoReserva: 1-2PT 42m Martín Alemandi (BH) y ST 11m Sebastian Muriel (AQ)Cancha: Talleres de María JuanaÁrbitro: Leandro Aragno.Reserva: 1-4PT 26m y PT 35m Muñoz (L), PT 30m Mandile (L), ST 5m Wasinger (T), ST 15m y 33m Costamagna (L).Incidencia: Expulsados: PT 44m Bravo (L), ST 24m Muller (T)Cancha: Dep. Tacural.Árbitro: Franco CeballosReserva: 4-3ST 5m Grimaldi (DR) y ST 15m Ibáñez (DT)