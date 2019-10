Tras el acuerdo salarial se desactivaron medidas

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La empresa Aerolíneas Argentinas firmó ayer un acuerdo salarial con los gremios de pilotos APLA y UALA, que consiste en el pago de tres sumas fijas entre octubre y diciembre y un incremento del 15% a partir de enero, con lo que quedaron desactivadas las medidas de fuerza anunciadas.Tras un largo conflicto, la compañía aérea logró cerrar las negociaciones con los sindicatos que agrupan a los pilotos, quienes tenían en suspenso un paro de 48 horas que se iba a llevar a cabo el fin de semana pasado.El eje del reclamo salarial era el pago de una suma compensatoria por la escalada inflacionaria de este año y la devaluación producida tras las elecciones primarias de agosto.El acuerdo comprende el pago de dos sumas fijas del 10% de los salarios de septiembre que se abonarán en octubre y en noviembre, y una tercera pero del 15% en diciembre.Además de estas tres sumas fijas compensatorias, los pilotos recibirán un incremento salarial del 15% a partir de enero del 2020, según informó la Secretaría de Trabajo en la que se firmó el acta respectiva.En la reunión, estuvieron presentes Pablo Biró (APLA), Genaro Trucco (UALA), Mateo Ferrería (APLA), Jorge Hernández (APLA), Cristián Erhardt (UALA), José Leonetti (UPSA) y Juan Abdo (Aerolíneas Argentinas).Por parte de la Secretaría de Trabajo participó la directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.Según informó la Secretaría, los sindicatos APTA (técnicos) y UPSA (Personal Superior y Profesional) "seguirán llevando adelante negociaciones privadas y serán convocados a una nueva audiencia para alcanzar un acuerdo"."Ya están en garantía las operaciones y damos por zanjado el conflicto salarial", aseguró Biró al salir del encuentro, pero aclaró que el plazo de paz es hasta diciembre, porque en enero las partes volverán a negociar.El sindicalista explicó que "no es un acuerdo definitivo", sino sólo una suba por la paritaria 2018/2019 que permite recomponer los salarios, mientras los gremios y la empresa de control estatal sigan con el diálogo.El representante de APLA sostuvo que "el acuerdo de mejora de los haberes es suficientemente importante como para garantizar la normalidad de los vuelos", por lo que se decidió suspender la huelga.Estos dos gremios habían anunciado la semana pasada un paro de 48 horas para el fin de semana, porque entre septiembre de 2018 y el mismo mes de 2019 habían recibido un incremento salarial del 22% contra una inflación que promedió el 55%.Pero luego de las mediaciones de último momento del Gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo y Producción se iniciaron negociaciones que permitieron llegar a este acuerdo salarial parcial, que asegurará los vuelos al menos hasta el 31 de diciembre.El conflicto había escalado a tal punto que la Secretaría de Trabajo había dictado una tercera conciliación obligatoria que los pilotos estaban dispuestos a no acatarla si antes no había una propuesta salarial.