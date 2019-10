BUENOS AIRES, 11 (NA). - El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que su compañera de fórmula, Cristina Kirchner, "no tendrá injerencia en el armado del Gabinete".

"Va a tener cero injerencia", respondió el ex jefe de Gabinete ante la consulta sobre la intervención que podría tener la ex jefa de Estado.

"Es una pregunta recurrente, un tema que no me inquieta en lo más mínimo. Ahora, si la pregunta es si voy a trabajar con ella, es sí, porque es una mujer con ocho años de experiencia, y una dirigente de envergadura que puede ayudar mucho", explicó.

Una de las incógnitas es quién encabezaría el Ministerio de Economía en un eventual gobierno suyo.

Al respecto, reveló que buscará un perfil de "ministro de Economía fuerte, que pueda resolver y decidir" porque "no tiene complejo de inferioridad", y resaltó que eso lo "aprendió" de Roberto Lavagna.

Sobre las elecciones del 27 de octubre, se mostró optimista aunque cauto. "Ninguna elección se define hasta que se cuenta el último voto. Independientemente de que en las primarias hubo una enorme diferencia y las encuestas dicen que se amplió, hay que seguir trabajando y tratar de conquistar la decisión del mayor número de los argentinos", sostuvo el postulante opositor en referencia a la campaña electoral.

Y agregó, confiado: "Veo que las encuestas parecen decir que no habrá segunda vuelta".

En declaraciones a radio La Red, el dirigente peronista remarcó que, en caso de triunfar en las generales y convertirse en Presidente electo, se imagina "dialogando con todos".

En ese sentido, al ser consultado sobre si convocaría al líder del PRO, Fernández manifestó: "Desde ese lugar (de la política de diálogo) no tengo dudas, pero no estoy muy seguro de qué puede aportar alguien que haya negado este caos. El diálogo siempre es bueno con cualquiera, aún con los que se equivocaron mucho, si es que tienen vocación de dejar de equivocarse".

"Cuando uno escucha a Macri decir 'te escuché' es muy impactante, porque uno fue viendo el deterioro día a día y la falta de reacción del Gobierno y cuando reaccionaba siempre era para peor, no para mejor. Pasan de la negación a la terquedad", añadió.

"No sé si alguna vez se dio cuenta del desastre económico que hizo", se quejó Alberto Fernández, quien afirmó que "hace mucho" que no habla con el jefe de Estado: "Dejé de hablar cuando dijo que las medidas eran acordadas" con el Frente de Todos.

Puntualizó que en su reunión con Macri "lo único" que le pidió fue que "cuidara las reservas", y desde entonces se están "perdiendo 1.000 millones de dólares diarios. Parece que lo hiciera adrede. Espero que Dios no permita que siga haciendo lo que está haciendo", concluyó.