Panorama Político

MUÑECA BRAVA

EN EL CONCEJO

La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Rafaela, la doctora Brenda Vimo, formalizó una nueva muestra de carácter esta semana con declaraciones nada diplomáticas respecto a una colega del área de la medicina: la ministra de Salud de la Provincia, Andrea Uboldi. Como la situación financiera del Hospital "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela está en terapia intensiva, Vimo y el concejal Silvio Bonafede -también médico, además ex director del efector de salud y representante del Concejo en el Consejo de Administración del SAMCo- reforzaron su participación en reuniones para conocer detalles del funcionamiento, de los servicios, de los recursos disponibles o faltantes y bastante más.

Como a nadie le gusta que los controles, como dice el auditor General de la Nación, el santafesino Oscar Lamberto, en el Hospital y puntualmente en el Ministerio de Salud de la Provincia se sintieron invadidos y consideraron algo así como una intromisión la presencia de Vimo en reuniones que alguien bautizó como de "transición".

El contexto de esta disputa es el recambio que se aproxima en el Gobierno de Santa Fe, con Miguel Lifschitz y todos los funcionarios socialistas y algunos pocos radicales abandonando la Casa Gris y desocupando las sillas para que Omar Perotti y su tropa peronista -invisible por cierto, ya que nadie asoma con una bendición oficial que lo coloque en el gabinete o cerca del mismo-.

En Rafaela, el Hospital está bajo la conducción de Jorge Bertram, quien alguna vez fue candidato a concejal por el radicalismo frentista. Se trata de una designación política, por lo tanto es factible que pueda haber cambios en la cúpula directiva que se ocupa de administrar los servicios de salud y no tanto lo económico.

Mientras tanto, Uboldi consideró que "nosotros no iniciamos ninguna transición en salud" y que no abandonaría en términos económicos al Hospital rafaelino. De todos modos, admitió dificultades y deudas que datan de mayo -premio a la paciencia para los proveedores que no pueden cobrarle a la Provincia pero deben pagarle los impuestos, a la Nación también y hasta quizás salarios en tiempo y forma-.

Pero no es gratis, los servicios pierden calidad. Bonafede, en una entrevista con LA OPINION, lo definió clarito en pocas palabras: no hay insumos suficientes en la Guardia y en terapia intensiva, faltan medicamentos e incluso se adeudan sueldos. Gravísimo.

Y Vimo directamente se sintió defraudada por Uboldi. De esta forma anticipó la personalidad que desplegará una vez que asuma en el Concejo el 10 de diciembre, donde el PJ continuará en minoría con un bloque que también conformarán Jorge Muriel y Juan Senn (Bonafede y Eva Garrappa finalizan sus mandatos).



CHISPAS POR AQUI

Y POR ALLA

La transición entre Lifschitz y Perotti es algo ciclotímica. Comenzó bien, con diálogo, fotos de equipos del gobernador electo y del que se despedirá en menos de dos meses. Los buenos modales iniciales le dieron lugar a ciertas tensiones cuando los peronistas, entre ellos Alcides Calvo y Roberto Mirabella, presentaron dos notas a la Provincia quejándose de las demoras en la entrega de información solicitada, de la forma en que se gestionaba el pase a planta permanente de contratados y de alguna forma advirtiendo sobre el déficit creciente de las cuentas públicas de la Provincia, una observación incómoda para el gobernador saliente y su ministro de Economía, Gonzalo Saglione.

Después de algunos chispazos, aparecieron en escena cual bomberos Lifschitz y Perotti para apagar el incendio a la vez que confirmaron que se habían reunido un par de veces para controlar los tiempos de la transición. Incluso el socialista aceptó el pedido del peronista para pedir autorización a la Legislatura para que el Presupuesto 2020 sea presentado después del 10 de diciembre.

Lo del Hospital de Rafaela fue un nuevo chispazo entre unos y otros. Y lo de ayer en la Cámara de Diputados es otro, de mayor repercusión inclusive. El bloque de legisladores peronistas se levantó de sus asientos mientras advertían que el gobierno actual quiere condicionar al que formará Perotti.



AUTORIDADES

RADICALES

Cuando todas las miradas apuntan al 27 de octubre, fecha en la que los argentinos quizás tengamos definido quien será el próximo presidente como máximo, o bien sabremos si finalmente habrá balotaje el 20 de noviembre, el calendario electoral tiene un bonus truck en noviembre: la renovación de autoridades de la UCR santafesina.

En realidad hoy es el último día para la presentación de listas. A nivel provincial, cuatro espacios conviven dentro del paraguas radical más allá de que luego funcionan en forma independiente. Por el ejemplo, el Grupo Universidad que tiene como referentes a Mario Barletta y José Corral, está asociado políticamente al PRO en Juntos por el Cambio. En tanto, el espacio NEO que cuenta entre sus filas al vicegobernador Carlos Fascendini y al golpeado ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, se mantiene cerca del socialismo dentro del Frente Progresista que aún está en el poder en Santa Fe, aunque con fecha de vencimiento el 10 de diciembre. El tablero interno se completa con el debilitado MAR, que actualmente ocupa la presidenta del Comité Provincial de la UCR a través del rosarino Julián Galdeano, y de Radicales Libres, de más reciente formación que tiene entre sus integrantes a varios ex MAR, con el ministro de Trabajo de la Provincia, Julio Genesini, como una de las figuras de mayor reconocimiento.

Fascendini fue el único que oficialmente fue postulado para conducir los destinos del partido. Recibió el aval de Barletta de un también debilitado Grupo Universidad que tiene como músculo más fuerte a Corral. Por tanto, el ex intendente de Esperanza se encamina a ser el sucesor de Galdeano.

El discurso dominante en la escena es lograr la unidad y recuperar fortaleza partidaria desde el diálogo. Pero como esto es política, en los pasillos de los comités hay pulseadas varias para quedarse con esto o aquello.

¿Y en Rafaela? Tanto en la ciudad como en el departamento las tensiones son menores que en la Provincia, pero son inevitables. De todas formas, la consigna es sellar la unidad negociaciones mediante. Hoy es el día para cerrar listas. Y se sabrá si hay unidad o no.