Habrá servicios diferenciados durante el fin de semana largo

Con motivo de celebrarse el sábado 12 de octubre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el lunes 14 día no laborable con fines turísticos, según Decreto Nacional Nº 923/2017, la Municipalidad de Rafaela prestará servicios diferenciados.El detalle es el siguiente:La Recolección Domiciliaria no se realizará esta noche. El servicio volverá el domingo 13 con los biodegradables (de cocina). Mientras tanto, el lunes 14, será el turno de los recuperables.La Recolección de Patios correspondiente al sector 2 se iniciará el martes 15. En este caso, se solicita a los vecinos de los barrios del área sacarlos el lunes 14 por la noche.Los Minibuses circularán con frecuencia correspondiente a los días feriados durante el sábado 12, domingo 13 y lunes 14. El detalle es el siguiente: Línea 1, cada 30 minutos; Línea 2, cada 45 minutos; Línea 3; cada 45 minutos; Línea 4, cada 30 minutos; Línea 5, cada 30 minutos.En la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC) no se cobrará estacionamiento el sábado 12 mientras que, el lunes 14, se abonará normalmente.El Cementerio Municipal permanecerá abierto el sábado 12 con guardia mínima en caso de sepelio. El lunes 14, abierto con Administración cerrada y guardia mínima en caso de sepelio.La Estación de Residuos Clasificados (ERC) funcionará de manera normal durante todo el fin de semana largo. Al lugar los vecinos podrán llevar residuos recuperables y especiales entre las 7 y las 19.El Complejo Ambiental Rafaela cerrará sus puertas el sábado 12, volviendo a la actividad el lunes 14, de 6:30 a 12:30.El dispositivo de servicios Rafaela en Acción no atenderá el lunes 14, retomando el martes 15.Instituciones educativas y culturales municipales no tendrán actividades tanto sábado 12 como lunes 14 de octubre.El Edificio Municipal y todas las oficinas dependientes del Municipio no brindarán atención al público el lunes 14 volviendo a funcionar el martes 15.