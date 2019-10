¿Víctima o responsable?

- La palabra responsabilidad proviene del latín, que significa responder, ser responsable es responder por todos y cada uno de nuestros actos.Desde niños escuchamos frases tales como: mesa mala, se cruzó, la culpa es de la maestra, es muy exigente o no sabe explicar, sus amiguitos son envidiosos, a medida que vamos creciendo, estas frases van cambiando, pero siguen conservando el mismo mensaje, mi jefe no me valora, la situación económica está muy difícil, había mucho tráfico, por eso llegue tarde, el otro me agredió primero, no tuve otra opción, él o ella me ofendió, etc, etc, expresiones que nos liberan de toda responsabilidad y compromiso frente a la acción llevada a cabo.Entre una situación que vivimos y la respuesta que damos a dicha situación está siempre nuestra libertad interior, que nos permite elegir y dar la mejor solución posible acorde a nuestros valores, y objetivos a alcanzar. La responsabilidad se asocia a la habilidad para elegir la respuesta más adecuada.Siempre estamos influenciados por nuestra historia y circunstancias, pero si no nos hacemos cargo de nuestro accionar, seremos una hoja llevada por el viento de nuestras emociones y manipulaciones del entorno.Dice Viktor Frankl : “Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la elección de la actitud personal para decidir su propio camino”. Este hombre que estuvo en el campo de concentración nazi sostiene: “Cada hombre aún bajo las condiciones más trágicas, guarda la libertad interior de decidir quién quiere ser”.Siempre que responsabilicemos a los demás de nuestras circunstancias y de nuestro obrar, perderemos el poder de transformar nuestro presente y cambiar nuestro futuro.* Psicóloga