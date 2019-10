Sin acuerdo: los diputados del PJ se retiraron del recinto

Las bancadas justicialista de la Cámara de Diputados se retiró de la sesión de ayer por rechazar el tratamiento de la ley del Plan Abre para todos los municipios pero no las comunas. Los legisladores peronistas manifestaron que el oficialismo quiere sacarle fondos a la próxima gestión de Omar Perotti."Nos retiramos para no convalidar, ni con la presencia ni con el voto, "cualquier maniobra que persiga romper las prácticas, los usos y las buenas costumbres parlamentarias", según se manifestaron en un comunicadoSegún la ley que aprobará la Cámara de Diputados en los próximos minutos, el 6% de ingresos brutos serán destinados a los municipios. El Programa deberá ser asignado a la concreción de obras de infraestructura, servicios y mejora barrial que optimicen la accesibilidad, la urbanización, la disponibilidad de equipamiento social y la calidad habitacional de las localizaciones priorizadas; proyectos sociales; obras de saneamiento, agua potable, cloacas y tratamiento de residuos; obras de construcción de unidades habitacionales; y proyectos para compra y/o expropiación de terrenos."Consideramos que el oficialismo está incurriendo en este tipo de prácticas políticas buscando condicionar al futuro Gobierno. Hace un tiempo que se aceleró el proceso de sancionar leyes que hace años descansan en las comisiones de la Cámara de Diputados, buscando condicionar el funcionamiento y la toma de decisiones del Gobernador electo Omar Perotti"destacaron los representantes del peronismo.Desde el justicialismo aseguraron también no convalidar "este método de funcionamiento de la Cámara de Diputados", según expresaron que "se convoca a discutir de manera conjunta expedientes y como no funciona eso, atropellan los consensos y acuerdos políticos, para demostrar la fortaleza del oficialismo, ya devenido casi en oposición, y que busca condicionar política, institucional y financieramente al próximo Gobierno", destacaron.