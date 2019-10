Nueva movilización de organizaciones sociales

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Militantes del Polo Obrero y de Barrios de Pie se volvieron a movilizar ayer al Ministerio de Desarrollo Social y realizaron un acto frente a la Casa Rosada para denunciar que el Gobierno nacional no implementó la ley de Emergencia Alimentaria que aprobó el Congreso.Las organizaciones sociales se concentraron al promediar la mañana en la intersección de Independencia y la avenida 9 de Julio, para luego marchar a la sede de la cartera que dirige Carolina Stanley.Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, precisó que su agrupación le entregó un petitorio a las autoridades nacionales para que "solucionen el problema de que no llegan alimentos a los comedores"."Ellos (por el Gobierno) dicen que tienen complicaciones porque no encuentran la forma de transportar la comida, lo cual es una ridiculez porque hay un montón de camioneros que están libres porque se quedaron sin trabajo, y esta ley te permite, justamente, contratarlos sin necesidad de llamar a una licitación", resaltó el dirigente social.A través de un comunicado de prensa, las organizaciones señalaron que el Ejecutivo plantea que "el 50% en los alimentos a comedores populares votada en el Congreso será en cuotas, y no en las próximas entregas del mes de octubre como debería ser".Por esta razón, los movimientos sociales marcharon a la sede del Ministerio de Desarrollo Social y luego se movilizaron a Plaza de Mayo, donde pasadas las 13:30 realizaron un acto de cierre.La protesta generó complicaciones en el tránsito en varios puntos del centro porteño durante toda la mañana y dificultó el recorrido del Metrobus.Además, se sumó a las manifestaciones que volvieron a realizar los taxistas en diferentes zonas de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a las empresas Cabify y Uber.