Otra provocación de Grabois

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El dirigente social Juan Grabois le pidió ayer al presidente Mauricio Macri que "no sea hipócrita" y le exija "a sus funcionarios que prediquen con el ejemplo y no compren (ni vendan)" droga.El referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) respondió los dichos del oficialismo sobre la lucha contra el narcotráfico.La polémica comenzó cuando Axel Kicillof, el candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, dijo que "hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo".Varios integrantes del oficialismo cuestionaron estos dichos y le recordaron al economista que ese tipo de prácticas "es un delito".Patricia Bullrich, titular del Ministerio de Seguridad, por ejemplo, criticó las declaraciones de Kicillof y destacó que durante la administración de Macri se capturó "a narcos muy pesados que el gobierno anterior dejó que se instalaran en la provincia de Buenos Aires para armar su negocio"."Nosotros combatimos el narcotráfico y la cultura de la muerte todos los días, con un rotundo ¡no a la droga! Si ud. está en la misma línea, no sea hipócrita: exíjale (sic) a sus funcionarios que prediquen con el ejemplo y no compren (ni vendan)", comentó Grabois al respecto, a través de su cuenta de Twitter.