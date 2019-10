Milena Godoy logró el subcampeonato nacional

Una gran performance cumplió la pequeña patinadora rafaelina Milena Godoy, en el torneo Nacional de la Confederación Argentina de Patín que se realizó en el estadio Súperdomo de La Rioja, durante el último fin de semana.La representante del Club Sportivo Norte, de 9 años, logró el segundo puesto en la categoría C 2°, entre 14 participantes. En su visita a LA OPINION se mostró muy feliz, destacando que hace tres años que practica esta disciplina. "Estaba con fe de que las cosas me iban a salir bien", nos contó con una sonrisa tímida la alumna de la profesora Marisel Lazcano. Obtuvo un puntaje de 10.35, siendo apenas superada por dos centésimas por la ganadora, oriunda de Buenos Aires.Agregó que "nuestra profesora nos dice siempre que no importa el puesto, sino que nos superemos en relación a torneos anteriores".Milena asiste a cuarto grado de la Escuela Madre Teresa de Calcuta y para alcanzar esta posibilidad de competir en el principal torneo del país (donde fue la única representante rafaelina), debió superar distintas instancias. Fue campeona zonal (torneo realizado en Rafaela), campeona provincial (en San Justo) y campeona Regional (en El Trébol). Tras esta etapa, quedó como representante en su categoría de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.Como sucede en varios deportes, pero en el patín es uno de los que más se puede comprobar, los costos de participación son bastante altos. Por tal motivo, sus padres destacaron el agradecimiento al Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, Leonardo Crosetti; al Senador Dep. Alcides Calvo; y al Director de Desarrollo Social de la Provincia, Rodolfo Giaccosa.