Siguen los play offs

Este viernes puede haber definiciones buscando las semifinales del torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquetbol.En todos los casos a partir de las 21:30, se jugarán estos partidos: Argentino Quilmes (0) vs. Atlético (1), en el gimnasio Elías David; Independiente (1) vs. Libertad de Sunchales (0), en el Carlos Colucci; y Ben Hur (0) vs. Unión de Sunchales (1), en el Coliseo del Sur.Al cierre de nuestra edición se enfrentaban en Villa Rosas, Peñarol (0) vs. 9 de Julio (1).EUROLIGAEn busca de mantener su invicto en esta temporada, donde ganó todos los encuentros oficiales que disputó –Supercopa, ACB y Euroliga–, el Real Madrid derrotó por 86 a 85 al Maccabi Tel Aviv.Facundo Campazzo aportó 10 puntos, 4 asistencias, un robo, 3 pérdidas, en 23 minutos. Gabriel Deck 8 puntos, un robo, una pérdida en 13 minutos de juego.