Cancelaron dos partidos en el Mundial por el tifón

Los organizadores de la Copa Mundial de Rugby que se disputa en Japón anunciaron la cancelación de dos partidos (Nueva Zelanda-Italia e Inglaterra-Francia) correspondientes a la última fecha de la primera fase que se iban a disputar este sábado por el impacto de un violento tifón que se aproxima al país.El tifón Hagibis tocará el territorio de Japón el sábado, con el mayor impacto previsto para la noche de ese día. Además de los partidos mencionados, el domingo se jugarán otros cuatro, y los organizadores revisarán el domingo por la mañana si se confirma su realización.La cancelación de estos dos encuentros no implica grandes cambios a los equipos involucrados. Nueva Zelanda ya estaba clasificada para cuartos de final, al igual que Inglaterra y Francia. Con la distribución de los puntos hechos a partir de estos cambios en la programación, los All Blacks quedan a la cabeza del grupo B, con 16 puntos, y en segundo lugar está Sudáfrica, con 15.Una victoria de Nueva Zelanda sobre Italia, el resultado más probable porque los All Blacks están entre los favoritos de este torneo, habría dado dos o tres puntos más a los neozelandeses, dependiendo de los ensayos marcados, pero en segundo lugar se mantendrían los Springboks, que ya disputaron sus cuatro partidos. En el caso del otro grupo implicado, el C, Inglaterra queda a la cabeza, con 17 puntos, mientras que Francia sigue en segundo lugar, con 15.