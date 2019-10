Macri pidió lograr "hasta lo imposible"

SALTA, 11 (NA). - El presidente Mauricio Macri llevó ayer su campaña electoral a la provincia de Salta, donde pidió a los ciudadanos que le den más "tiempo" al frente del Poder Ejecutivo para poder lograr "hasta lo imposible" en el país."Con más tiempo, vamos a resolver los problemas económicos y crecer sin inflación y sin crisis, que es lo que todos queremos. Si nos damos ese tiempo, hasta lo imposible vamos a lograr", enfatizó el jefe de Estado.Al mediodía, antes de encabezar una nueva marcha del "Sí, se puede", Macri reiteró que la solución a los problemas del país "lleva un tiempo y requiere" que los argentinos se den "ese tiempo"."Porque sé que tenemos las posibilidades y de lo que somos capaces los argentinos cuando nos ponemos de acuerdo", recalcó.Como acostumbra hacer en cada provincia que visita, Macri habló con una emisora local, en esta oportunidad con Radio Salta, y afirmó que su compromiso fue desde el principio "dar todas las herramientas" a la Justicia para que se desempeñe con "independencia"."La Justicia debe demostrar que es confiable, estar al servicio de la comunidad y que creamos que en el país no hay impunidad", indicó el Presidente.Además, se refirió a la herramienta de la prisión preventiva y dijo que "es una figura muy delicada que no se puede utilizar en cualquier caso", tras indicar que para implementarla "tiene que estar en peligro la investigación".Macri, en tanto, remarcó que logrará revertir la derrota de las PASO y recordó las situaciones que vivió al administrar Boca Juniors y el Gobierno de la Ciudad."Me duele que a tanta gente se le haya hecho tan cuesta arriba, que no alcance, y que la inflación haya vuelto a ser un problema central después de que habíamos logrado empezar a bajarla", sostuvo el Presidente.Y agregó: "Yo siento que sobreprometí que iba a ser más fácil resolver un problema que arrastramos hace más de 70 años, pero quiero decirles que, así como ya tomamos muchas medidas de alivio, la Argentina empieza con un crecimiento muy grande, inédito en su historia, tal vez".La actividad en Salta concluyó por la tarde con la convocatoria electoral a la Plaza de la Independencia, donde los militantes lo esperaron con banderas argentinas."Cada vez somos más, porque no nos vamos a resignar, porque este es nuestro país y lo amamos", señaló el mandatario nacional.Sobre el escenario, Macri subrayó: "No voy a parar, aunque llueva, nieve o truene, hasta construir la Argentina que nos merecemos, porque ustedes son mi inspiración, ustedes me llenan de fuerza".