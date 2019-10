Triunfo amistoso para la “Crema”

Atlético jugo un encuentro ante la Reserva de Unión de Santa Fe y le ganó 3-1. El ensayo sirvió para que el DT, Walter Nicolás Otta, le de rodaje a los que no vienen jugando en el primer equipo.

Cuando la semana de trabajo es larga se peden dar este tipo de encuentros. Atlético de Rafaela trabaja con la cabeza puesta en Instituto, rival al que recibirá el próximo lunes a las 20 en el Monumental. Mientras tanto, hubo minutos de fútbol ante la Reserva de Unión de Santa Fe.Fueron 80 minutos en el Predio del Autódromo y en donde el entrenador Waller Nicolás Otta aprovechó a darle rodaje a los que menos vienen jugando en la Primera Nacional. Incluso el DT siguió bien de cerca a dos que podrían estar en el primer equipo ante la “Gloria” si no se recuperan Rodríguez y Blondel, lesionados (ver aparte).¿El resultado? Fue positivo, no por el 3-1 con el cual la “Crema” se impuso ante los pibes del “Tate”, sino que por el rendimiento que mostró el equipo.El XI de Atlético tuvo a Nahuel Pezzini (Matías Tagliamonte); Alexis Niz, Gastón Tellechea y Stéfano Brundo (Nahuel Speck); Enzo Copetti, Facundo Britos, Mauro Marconato y Ángelo Martino; Junior Mendieta (Juan Cruz Esquivel); Leonardo Acosta (Diego Meza) y Alan Bonansea.Al minuto del pitazo inicial de Mauro Cardozo el conjunto albiceleste ya se puso arriba en el marcador, con gol de Bonansea.Unión llegó al empate por intermedio de un exAtlético, Alfredo Pussetto, cuando se jugaban 10 minutos. Luego, Leo Acosta, de penal, volvió a poner arriba en tanteador al localEn la última del partido, Diego Meza anotó el 3 a 1 final.Fue un buen ensayo para Atlético, que probó otro sistema de juego (con un 3-4-1-2), por momentos tuvo la intensidad y presión que pretende el cuerpo técnico.El resto del plantel de Atlético de Rafaela trabajo bajo las ordenes de Felix Benito, ayudante de campo de Otta. El grupo, que tuvo a los que fueron titulares el pasado lunes en Tandil, llevó a cabo diferentes labores en espacios reducidos y hoy comenzarán a realizar trabajos tácticos y futbolísticos de cara al juego del lunes ante Instituto.En función al once inicial que viene de igualar ante Ramón Santamarina, el mismo podría tener dos modificaciones y obligadas. Se aguarda la evolución de Sergio Rodríguez y Lucas Blondel.Luego de recibir a Instituto, por la fecha 9 de la Primera Nacional, Atlético de Rafaela estará visitando a San Martín de Tucumán. Dicho compromiso, correspondiente al décimo capítulo, irá el domingo 20 a las 17hs.