River enfrenta a Almagro

MENDOZA, 11 (NA) -- River buscará hoy un triunfo que le permita clasificarse a las semifinales de la Copa Argentina cuando se enfrente al sorprendente Almagro, equipo que ya eliminó a Boca, en un partido válido por los cuartos de final del certamen.

El encuentro se jugará a partir de las 20.30 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, contará con el arbitraje de Ariel Penel, será televisado por la señal deportiva de cable TyC Sports y el ganador se medirá ante el vencedor del partido entre Colón de Santa Fe y Estudiantes de Buenos Aires.

River eliminó en la fase anterior a Godoy Cruz tras vencerlo por 1 a 0 y el entrenador Marcelo Gallardo no confirmó el equipo, pero se estima que jugarían los mismos once que empezaron disputando el partido ante Boca por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores.

En tanto, Gallardo dispuso que el mediocampista Juan Fernando Quintero vuelva a concentrarse tras dejar atrás la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda que sufrió en marzo pasado.

El futbolista colombiano sumaría minutos frente a Almagro y será evaluado para ver si puede estar desde el inicio el martes 22 de octubre cuando River visitará a Boca en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores.

Además, Leonardo Ponzio, quien no juega desde el pasado 30 de julio por una lesión en el tendón de la inserción del aductor mediano, también será parte de la delegación mientras que Gallardo tendrá tres ausencias por la fecha FIFA.

Los jugadores que no estarán son Paulo Díaz, quien se encuentra con la Selección de Chile, Robert Rojas, que está con el elenco de Paraguay y Jorge Carrascal que fue llamado a la Sub-23 de Colombia.



River – Almagro



Estadio: Malvinas Argentinas (Mendoza).

Árbitro: Ariel Penel .

Hora de inicio: 20.30 - TV: TyC Sports.



River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. DT: Marcelo Gallardo.



Almagro: Christian Limousin; Nahuel Basualdo, Nicolás Arrechea, Sebastián Diana o Norberto Paparatto, Ramiro Arias; Lucas Bossio, Maximiliano Rueda, Ezequiel Denis o José Méndez, Lucas Wilchez; Juan Manuel Martínez y Facundo Suárez o Agustín Coscia. DT: Gastón Esmerado.