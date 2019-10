Brown ganó en Sunchales

Anoche se puso en marcha la 11° fecha del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con el adelanto que ganó Brown de San Vicente por 3-1 ante Unión de Sunchales.Los goles de la victoria fueron anotados por Franco Forni, de penal, Lautaro Dáz y Alex Santillán. El descuento llegó en manos de Thiago Bilan. En Reserva ganó Brown 2-0.Al cierre de nuestra edición el Deportivo Bella Italia le ganaba 2-1 a Sportivo Roca, encuentro que sirvió para abrir la 8 fecha del Clausura de Primera B, en la Zona Norte.El resto de la fecha se jugará de la siguiente forma: Zona Norte: Hoy: 22hs Argentino de Humberto vs Moreno de Lehmann (Javier Simoncini). Domingo 13/10: 16hs Tiro Federal vs Arg. Vila, Ind. San Cristóbal vs Dep. Aldao. Libre: Ind. Ataliva.Ind. Ataliva 19, puntos; Roca 10; Arg. Humberto 10; Moreno 9; Bella Italia 8; Vila 8; San Cristóbal 7; Dep. Aldao 4; Tiro Federal 4.Zona Sur: Hoy: 22hs San Martín vs Atl. Esmeralda (Guillermo Vacarone), Sp. Santa Clara vs Zenón Pereyra (Sebastián Garetto). Domingo 13/10: 16hs Libertad Estación Clucellas vs La Hidráulica, Bochazo vs Dep. Josefina. Libre: Atlético María Juana.Josefina 16, puntos; Bochazo 14; Santa Clara 10; La Hidráulica 9; San Martín 8; Atlético (MJ) 8; Libertad E.C. 6; Atl. Esmeralda 4; Zenón Pereyra 4.