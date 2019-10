“A pesar de la crisis el mercado siempre ofrece oportunidades”

En una charla organizada por TSA Bursátil, Rafaela Capital y el Centro Comercial, durante una hora y media el Lic. Fernando Camusso acompañó la disertación brindada por el Lic. Maximiliano Bagilet, en donde el tema central fue como cubrirse ante un clima de incertidumbre y en donde el valor del tipo de cambio de hoy distará mucho del que opere a fin de año.

“Después del 11 de agosto tras el resultado sorpresivo de las P:A:S:O, nunca vi una cosa así, un movimiento semejante del tipo de cambio, fue realmente increíble y el dólar futuro tuvo un movimiento impensado. Si me preguntan cuál va a ser el precio del dólar en diciembre, desde lo personal creo que va a estar en 68, y ese será un valor aún barato, pero es una opinión mía y si siguen las disputas entre China y Estados Unidos igualmente puede llegar a ser más barato”, explicaba ante muchos jóvenes, Bagilet .

Al ser consultado por las posibilidades de inversiones en un contexto como el actual, con tasas de interés que están por las nubes, una inflación que no merma y una elección presidencial a pocas semanas, el disertante respondió: “en la Argentina vivimos muchas de estas crisis, tuvimos muchos períodos en estado de alerta económicos y financieros, pero a pesar de eso nunca deja de haber opciones o oportunidades de inversión, así funciona el mercado, siempre dando oportunidades pero para eso hay que estar atentos a los movimientos y asesorarse por especialistas”.

Sobre el actual control de cambios dispuesto por el gobierno nacional, el Licenciado en administración de empresas señaló: “el problema no lo tienen las personas físicas que quieren ir a comprar $10.000 por mes el problema es para las pymes claramente, las disposiciones están dirigidas a ese sector que necesita comprar y por eso no mueve el mercado lo que puede comprar una persona física, eso no lo altera al mercado. Muchos están preocupados por lo que puede ocurrir después del 27 de octubre, pero lo cierto es que eso es una incógnita”.

Respecto a las operaciones con bonos o dólar a futuro, Bagilet dijo que cualquier ciudadano puede acceder, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos y con las garantías que se exigen. “Cualquier persona puede acceder al mercado de capitales sin ningún tipo de barreras, obviamente que esto depende de la capacidad de respaldar esas operaciones, pero tanto personas físicas como empresas lo pueden hacer”, indicó el profesional.

Al referirse a la incidencia en la economía nacional, de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, el disertante dijo “la particularidad que tenemos en Argentina es que ya no dependemos de la coyuntura local, que es la electoral, la política y muchas veces cuando hablo con colegas de crisis política se me ríen porque me dicen, pero esto no es política, y la verdad es que en nuestro país todo está atado al a política de turno y hoy día no sólo esto nos afecta sino la crisis global, la guerra comercial entre EE. UU. y China, es decir que a pesar de que hoy mantenemos la calma del tipo de cambio, el mercado afuera está afectado y cualquier decisión externa indefectiblemente nos va a afectar. En diciembre si llegamos con paz, si las elecciones se realizan con normalidad y el mercado se mantiene calmo igualmente estamos supeditados a lo global”.

Bagilet sobre el final de la disertación mostró una foto y dijo: “la charla de hoy la resumimos con la foto de este barco que les muestro entre las olas gigantes, y esa es la imagen de Argentina, un país que a pesar de que hay una crisis, sigue flotando y ese es el objetivo de los explicado, ver las oportunidades más allá de la crisis", finalizó.