Midgets del Litoral: un viernes de súper acción bajo las luces de Vila

Después de una semana anterior complicada a raíz de las precipitaciones, que obligaron a suspender la realización de la segunda fecha del playoff, que en principio se anunciaba para el sábado y que después tampoco pudo llevarse a cabo el sábado, se anuncia para esta noche la continuidad del Torneo Oficial "Delmiro 'Titi' Müller" de la categoría Midgets del Litoral.Al margen de esta reprogramación, no habrá variantes en el escenario que se utilizará, toda vez que la actividad se desarrollará en el circuito "Juan F. B. Basso", ubicado en el predio "Octavio Bessone", de la localidad de Vila, que pertenece a la Asociación Midgets del Litoral.Se juzga oportuno recordar que esta instancia definitoria de la temporada se puso en marcha en el trazado cordobés de Morteros, con la victoria del piloto freyrense Hernán Filippi, quien como consecuencia de ese resultado se logró trepar al liderazgo del certamen reducido que terminará coronando al nuevo monarca de la categoría más emblemática del deporte motor regional.Tras completarse la Etapa Regular, 15 pilotos accedieron, por acumulación de puntos, a los playoff, algunos con mayores opciones porque ya consiguieron el triunfo indispensable para aspirar a la corona y otros que ocupan posiciones expectantes, todavía no cumplieron ese requisito obligatorio.El tradicional escenario vilense sirvió de marco, el fin de semana del 17 y 18 de agosto, a la disputa del Nacional de Midgets, pero desde entonces no se volvió a correr en el óvalo de la AML, que en consecuencia volverá a tener acción, en esta oportunidad en horario nocturno, luego de poco más de cincuenta días.Además del flamante líder Hernán Filippi, también están habilitados a luchar por el máximo galardón, hasta el momento, otros cinco pilotos que ganaron en el actual Torneo Oficial, disponiendo de esa chance Cristian Molardo, Gonzalo Zbrun (ambos repitieron victorias), Matías Franco, Nicolás Valentini y Alexis Valsagna.Los restantes protagonistas del playoff, que buscarán un triunfo imprescindible, son Néstor Bosio, Leandro Giraudo, Luis Walker, Eugenio Mautino, Mariano Bacci, Hernán Calvi, Luis Kunz, Matías Audino y Henry Merke.Los horarios de las actividades que se llevarán a cabo hoy en Vila son los que proporcionamos en el siguiente informe: de 19:00 a 20:00 pruebas libres; a las 20:00 cierre de inscripciones y desde las 20:30 series, semifinales, prefinales y final.Estas son las posiciones luego de cumplirse la primera fecha del playoff: Hernán Filippi (Freyre) 85 puntos; Nicolás Valentini (Rafaela) 79; Néstor Bosio (Rafaela) 66; Cristian Molardo (Morteros) 65; Gonzalo Zbrun (Rafaela) 64; Leandro Giraudo (Sunchales) 62; Luis Walker (Rafaela) 57; Alexis Valsagna (Rafaela) 57; Eugenio Mautino (Rafaela) 47; Mariano Bacci (Malagueño) 45; Hernán Calvi (Rafaela) 41; Luis Kunz (Rafaela) y Matías Franco (Porteña) 36; Matías Audino (Villa San José) 24 y Henry Merke (Susana) 21.