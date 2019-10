Charla sobre historia del automovilismo

Organizada por el Círculo de la Prensa de Rafaela, con el valioso aporte de la subcomisión de automovilismo del Club Atlético, se desarrolló ayer una charla-debate en la sede de UCES Centro.En el transcurso del encuentro, se repasaron hechos de significativa importancia que se fueron sucediendo a lo largo de la centenaria historia de Atlético como organizador de competencias automovilísticas.Luego del saludo protocolar de Carina Ortíz, en su carácter de presidenta del Círculo de la Prensa, se proyectó un audiovisual de un excelente contenido, que refleja los hechos más trascendentes del deporte motor, que tienen su origen en el año 1919, con Atlético llevando adelante su primer desafío.Un material que se destaca por su nivel de edición, a partir de imágenes que no dejan de sorprender por su calidad, en particular las correspondientes a la primera época.Daniel Ricotti, en representación de la subcomisión de automovilismo, que lo tiene como presidente, destacó seguidamente la capacidad de los dirigentes de una institución, que en diferentes momentos, debieron asumir compromisos de enorme responsabilidad para seguir adelante con esa pasión que le ha permitido trascender a Rafaela, particularmente con las "500 Millas Argentinas".Para referirse a ese tema puntual, expuso a continuación el periodista Víctor Hugo Fux, repasando cada una de las ediciones de la carrera más emblemática de nuestro automovilismo, que se realizó con algunas interrupciones entre 1926 y 1975.Hechos, protagonistas, experiencias vividas en primera persona, rescataron la importancia de aquella legendaria carrera, que se disputó, en su primera etapa, en el circuito ubicado en la prolongación de bulevar Roca, y posteriormente en el actual óvalo, en tierra durante un tiempo y más tarde en pavimento.Gustavo Wytrzes, a su turno, reseñó otra parte de la historia, aludiendo a diferentes competencias organizadas por Atlético, incluidas aquellas de las categorías zonales, que visitan con frecuencia el trazado rafaelino.Después, fue el momento de invitar a ocupar la mesa, al preparador Rodolfo Gieco y a los pilotos Jorge Juan Ternengo y René Zanatta, quienes hicieron referencia a las actividades que los tuvieron como protagonistas.Se renovaron las anécdotas, muchas risueñas, en particular las que comentó el "Nene", con un humor muy particular; Gieco y el propio Ternengo pusieron de manifiesto el gran trabajo "en equipo" que realizaron todos los integrantes de la Peña RUEDA, que fue clave para ganar las "500 Millas Argentinas" de 1969.Zanatta, en tanto, habló de sus sensaciones como piloto de motociclismo y automovilismo -es el único rafaelino que fue campeón argentino en esas dos especialidades- y de sus recuerdos, cuando era un chiquilín que se acercaba al taller donde funcionó la Peña, en la esquina de General Paz y Triunvirato.En un ambiente cordial fue transcurriendo una noche muy especial para quienes tuvieron la posibilidad de compartir esta propuesta, en el marco del Ciclo de Charlas que está llevando adelante el Círculo de la Prensa de Rafaela.Finalmente, se efectuaron algunos sorteos, con premios aportados por la Peña Carlos Alberto Pairetti de Clucellas, el Diario LA OPINION y la subcomisión de automovilismo del Club Atlético.