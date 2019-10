Liga: en Sunchales, Unión recibe a Brown

El torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol ingresa en su etapa de definición. Este jueves comenzará a disputarse la 11ª fecha con el adelanto que disputarán Unión y Brown en Sunchales.El encuentro principal dará inicio a las 21:30 hs (Reserva 20 hs) y tendrá a Ariel Gorlino como árbitro principal.Para los de San Vicente, esta es una de las últimas chances que tienen para seguir soñando con el título. No es sencillo ni tampoco dependen de sí mismos, pero ganando le meterán presión al resto (quedaría a cuatro del líder que es Ferro).Ambos vienen de igualar y por 1 a 1. Brown ante Ben Hur y Unión con Atlético.El resto de la fecha se jugará de la siguiente manera: Viernes 11/10 a las 21:30 hs Ben Hur vs Arg. Quilmes, Talleres (MJ) vs Dep. Libertad; 22 hs Dep. Tacural vs Dep. Ramona. Domingo 13/10 a las 16 hs: Florida vs Peñarol, Sportivo Norte vs 9 de Julio (en cancha de Peñarol), Ferrocarril del Estado vs Atlético de Rafaela.Este jueves también dará inicio a la fecha 8 del torneo Clausura en la Primera B, con Bella Italia recibiendo al Sportivo Roca, desde las 22:30 hs, por la Zona Norte. Dicho encuentro será arbitrado por Darío Suárez.El resto de la fecha se jugará de la siguiente forma: Zona Norte: Viernes 11/10: 22 hs Argentino de Humberto vs Moreno de Lehmann. Domingo 13/10: 16 hs Tiro Federal vs Arg. Vila, Ind. San Cristóbal vs Dep. Aldao. Libre: Ind. Ataliva.Ind. Ataliva 19, puntos; Roca 10; Arg. Humberto 10; Moreno 9; Bella Italia 8; Vila 8; San Cristóbal 7; Dep. Aldao 4; Tiro Federal 4.Zona Sur: Viernes 11/10: 22 hs San Martín vs Atl. Esmeralda, Sp. Santa Clara vs Zenón Pereyra. Domingo 13/10: 16hs Libertad Estación Clucellas vs La Hidráulica, Bochazo vs Dep. Josefina. Libre: Atlético María Juana.Josefina 16, puntos; Bochazo 14; Santa Clara 10; La Hidráulica 9; San Martín 8; Atlético (MJ) 8; Libertad E.C. 6; Atl. Esmeralda 4; Zenón Pereyra 4.