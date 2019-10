Hay dos que están en duda

Atlético de Rafaela trabaja en el predio del Autódromo y mientras se termina de ‘sacar de encima’ el viaje a Tandil, ya pone la cabeza en su próximo objetivo: Instituto.La “Crema” estará recibiendo a la “Gloria” el próximo lunes a las 20 hs en el Monumental de Alberdi, por la fecha 9 de la Primera Nacional, en un encuentro que tendrá a Julio Barraza como árbitro principal.En la jornada de ayer se confirmó que Nereo Fernández sufrió, en la previa al cotejo ante Ramón Santamarina, una distensión muscular en el soleo derecho y no llegará al próximo compromiso, tampoco estará cuando el elenco rafaelino esté visitando a San Martín de Tucumán, en la fecha 10. Ante ello, habrá que aguardar si Matías Tagliamonte, que tuvo su debut en el empate 1-1 vs Santamarina, se mantiene en el arco o si Nahuel Pezzini se gana su lugar.Por otro lado, el uruguayo Sergio Rodríguez, que terminó muy dolorido en Tandil, sufrió un golpe en la cadera, que hoy lo obligan a trabajar de manera diferenciada. Su presencia se confirmará con el correr de los entrenamientos, algo similar ocurrirá con Lucas Blondel, que tiene una fascitis plantar y se lo evaluará.Ante este panorama el DT, Walter Nicolás Otta, comenzará a probar algunas alternativas desde este jueves, con trabajos tácticos y mañana algunos minutos de fútbol.De no llegar Rodríguez, su lugar sería ocupado por Alexis Niz, mientras que si Blondel no se recupera habrá que aguardar qué decisión toma el entrenador ya que tampoco podrá contar con Maximiliano Paredes, quien se recupera de un desgarro y aún tiene para un par de semanas más.El próximo rival de la ‘Crema’ será Instituto. El elenco cordobés viene de igualar 1-1 como local ante Quilmes, resultado que le permitió estirar a seis, los partidos sin perder. Dicha racha le permitió al equipo dirigido por César Zabala, posicionarse de buena manera en la Zona B de la Primera Nacional, con 12 puntos. En el torneo suma tres triunfos, misma cantidad de empates y dos derrotas. Marcó 11 goles y recibió 7.Con 5 goles, Mateo Bajamich, es el goleador de la ‘Gloria’.Este miércoles habrá una nueva prueba amistosa para el plantel profesional que comanda Walter Otta. Como ocurriera la semana pasada ante La Emilia, hoy a las 9:30 hs, un equipo alternativo de la ‘Crema’ estará enfrentándose ante la Reserva de Unión de Santa Fe. Dicho juego se disputará en el predio del Autódromo.